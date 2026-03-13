Los ministros señalaron que basta señalar el lugar de residencia para acreditar interés en un juicio de amparo

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó garantizar el mínimo vital de agua potable a personas que habitan en un asentamiento irregular en Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que le abre la puerta a este tipo de asentamientos.

Los ministros señalaron que, en contextos de asentamientos irregulares, pobreza y marginación, basta que las personas declaren bajo protesta de decir verdad dónde viven para acreditar que tienen interés en un juicio de amparo, sin exigir comprobantes formales de residencia, que muchas veces no existen.

La Corte reconoció que el derecho humano al agua incluye un mínimo vital que debe garantizarse de forma inmediata, con agua suficiente, salubre, accesible y asequible, sin que la irregularidad del asentamiento pueda utilizarse como pretexto para negar ese servicio esencial.

Conoce lo que se resolvió en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello, se ordenó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez suministrar de manera inmediata agua potable e implementar medidas de infraestructura para almacenamiento y distribución del agua.

En la sesión de este jueves, se explicó que este asentamiento se formó a partir del establecimiento de población migrante entre las décadas de 1990 y 2010. Debido a su ubicación y condiciones de precariedad, fue identificado como Zona de Atención Prioritaria, ya que carece de infraestructura, servicios básicos y equipamiento urbano. Entre las principales carencias está la falta de acceso regular al agua potable para uso personal y doméstico, pues de acuerdo con las personas habitantes del lugar, el agua llega únicamente a través de pipas cada diez o quince días.

Hoy la #SCJN garantizó el derecho humano al agua de quienes viven en asentamientos irregulares al impedir que la falta de comprobantes formales de domicilio bloquee su acceso al amparo y al mínimo vital

Ante esta situación, diversas personas promovieron un juicio de amparo al considerar que las autoridades, tanto estatales como municipales, han omitido brindar y otorgar el servicio de agua potable suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

La persona juzgadora que conoció del asunto determinó no entrar al estudio de fondo porque consideró que quienes promovieron no tenían interés para hacer esa reclamación pues, aunque se ostentaban como habitantes de una zona específica, no acreditaron con documentos oficiales que residen en los inmuebles señalados. Inconformes con esa determinación, las personas habitantes de la zona interpusieron un recurso de revisión que fue atraído por la Suprema Corte para su resolución.

Ante este panorama, con ello, corrigió el criterio del juzgado de distrito pues sostuvo que, en contextos de asentamientos humanos irregulares, basta la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre el lugar de residencia para acreditar el interés legítimo. La SCJN explicó que una de las características de estos asentamientos es precisamente la ausencia de documentos que acrediten la propiedad o posesión de la vivienda, como escrituras o contratos, así como la falta de servicios públicos que permitan contar con recibos para comprobar el domicilio.

#EnPleno | La #SCJN ordenó garantizar el mínimo vital de agua potable a personas que habitan en un asentamiento irregular en Ciudad Juárez, Chihuahua.



Determinó que, en contextos de asentamientos irregulares, pobreza y marginación, basta que las personas declaren bajo protesta de decir verdad dónde viven para acreditar que tienen interés en un juicio de amparo.

De igual forma, el Tribunal Pleno destacó que los derechos humanos al agua y a una vivienda adecuada exigen que las personas cuenten con condiciones que garanticen un nivel mínimo de bienestar. De forma específica, el derecho al agua incluye un mínimo vital indispensable que debe garantizarse de forma inmediata sin importar si el asentamiento está regularizado o no.