SCJN reconoce derecho a asistencia consular para víctimas extranjeras en México

MÉXICO D.F. 21SEPTIEMBRE2006.- Mariano Azuela Güitrón, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la sesión pública de la SCJN. FOTO: GERMÁN ROMERO/CUARTOSCURO.COM

En un fallo que dividió a los ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las víctimas extranjeras en un proceso penal son titulares del derecho a la notificación, contacto y asistencia consular.

TE PUEDE INTERESAR: Pasión de Cristo cumple 25 años en el Zócalo capitalino

Durante la discusión del tema, señalaron que, en principio, la falta de asistencia consular afecta directamente a la víctima, ya que puede enfrentar barreras que dificultan su acceso a la justicia.

No obstante, reconoció que, en ciertos casos, esta omisión puede impactar el debido proceso de la persona imputada, particularmente cuando compromete la confiabilidad de las declaraciones, sin que ello suponga reconocer a la persona imputada como víctima.

Al analizar dos asuntos relacionados con un caso de secuestro ocurrido en 2010 en Matamoros, Tamaulipas, en el que personas mexicanas y extranjeras fueron engañadas con la promesa de ser trasladadas a Estados Unidos de América y posteriormente fueron privadas de su libertad, precisaron que la falta de asistencia consular no invalida automáticamente las declaraciones.

Determinaron que se tiene que revisar caso por caso y las autoridades deben analizar si esta omisión tuvo un impacto real en la obtención de la prueba, considerando las condiciones materiales en las que la víctima extranjera rindió su declaración, particularmente si se encontraba privada de la libertad, incomunicada, bajo custodia policial o en un contexto de presión física o psicológica.

Tras ello, la Suprema Corte revocó las sentencias impugnadas y ordenó al tribunal emitir una nueva resolución, en la que analice de manera individualizada y motivada si en el caso concreto la falta de asistencia consular afectó la validez y el valor probatorio de las declaraciones de las víctimas.