Se acabó la violencia contra las mujeres, afirma Sheinbaum en el Día de las Madres

Claudia Sheinbaum defendió la Pensión Mujeres Bienestar como reconocimiento al trabajo de cuidados que históricamente han asumido las mujeres y relacionó su mensaje con igualdad, memoria histórica y combate al machismo.

El texto presenta el discurso de la presidenta de México Claudia Sheinbaum durante el Día de las Madres, en el que utiliza la conmemoración para reforzar su agenda de igualdad de género y políticas públicas dirigidas a las mujeres.

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En su mensaje, Sheinbaum afirma que durante su gobierno se ha buscado erradicar la violencia contra las mujeres, señalando que en el pasado se normalizaban prácticas de machismo y discriminación. Su discurso se centra en la idea de que las mujeres deben tener plena participación en la vida social, política y laboral, rechazando su exclusión histórica.

Asimismo, la mandataria destaca programas como el apoyo económico exclusivo para mujeres y la creación de centros de educación y cuidado infantil, justificándolos como medidas para reconocer el trabajo de cuidado que tradicionalmente ha sido invisibilizado.

¡Feliz día de las madres! pic.twitter.com/JOTwXLDcKD — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 10, 2026

El texto también enfatiza la dimensión histórica y simbólica, al mencionar figuras femeninas como Leona Vicario y Josefa Ortiz, con el objetivo de reivindicar el papel de las mujeres en la construcción de la nación y corregir una narrativa histórica centrada en hombres.

En conjunto, el discurso se justifica como una estrategia de posicionamiento político y social, en la que la presidenta busca consolidar su proyecto de transformación mediante la promoción de la igualdad de género, el combate a la discriminación y el reconocimiento institucional de las mujeres en México.