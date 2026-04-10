Se agota estacionamiento del Estadio Banorte pese a precio de locura

Las gradas altas del Coloso de Santa Úrsula estarán completamente llenas, pero hay otras zonas que pintan para estar casi vacías

El descontento e indignación que han generado los precios para el Clásico Joven de este sábado en el Estadio Banorte, han provocado que muchas zonas de las más caras del inmueble, sigan con boletos disponibles para el juego.

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Al revisar la página de Fanki, se puede observar que los menos caros disponibles, son los de las zonas 500 y 600 lateral, con un precio de mil 025.28 pesos.

A partir de ahí, las zonas restantes están con precios desde mil 594.88, que corresponde a la zona 300 preferente, mientras que la más cara es la Chairman’s Club a un precio de 9 mil 113.60, que ya corresponde a la zona premium de Hospitality.

Precios menos elevados ya están agotados

Por el contrario, las zonas que estaban menos elevadas con un precio de 683 pesos, ya se encuentran completamente agotadas.

Dichas zonas son: 600 Sur, 500 Sur, 400 Sur, 600 Norte, 500 Norte, 400 Norte, 400 Lateral, las cuales ya no cuentan con disponibilidad para el encuentro.

Estacionamiento agotado pese a alto precio

Por otra parte, luego de que se dio a conocer el precio del estacionamiento general del Estadio Banorte, el cual tenía un costo de mil 139.20 pesos, al revisar la página de Fanki ya se encuentra completamente agotado.

Al revisar el sitio web de la boletera, se puede observar que sale la leyenda que indica que ya no hay espacio disponible, para los que iban a pagar semejante cantidad por un cajón de estacionamiento.

De tal forma que muchos aficionados que acudan al inmueble a ver el partido, deberán hacerlo en transporte público y resolver cómo volver a sus domicilios, amén de que el juego termina pasadas las 23:00 horas del sábado.

Así es que la afición del América y también la de Cruz Azul, acudirán al Estadio Banorte a apoyar a sus equipos, si bien los precios prohibitivos tanto de boletos como de estacionamiento, muy probablemente generen muchas butacas vacías en el Coloso de Santa Úrsula.