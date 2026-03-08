Se apresta Cámara de Diputados a votar la reforma electoral de la presidenta

Ante la inminente falta de votos para avalarla ya se prepara el Plan B; pendientes elección judicial y revocación de mandato

Ante la negativa del Partido del Trabajo y el PVEM para aprobar la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, Morena en la Cámara de Diputados aceleró la dictaminación y discusión de esta propuesta, que será votada el miércoles próximo, para dar paso a la presentación del Plan B de reforma electoral, que podría contener otras reformas constitucionales y modificaciones a las leyes secundarias para incluir algunos temas de interés de la presidenta en esta materia.

Siguiendo los pasos de Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Sheinbaum presentará su Plan B, en el que se adelanta que se incluirán las reformas constitucionales para modificar la fecha de las elecciones judiciales para 2028 y empatar la revocación de mandato con las elecciones federales del próximo año, con lo que la presidenta se mete a las boletas electorales, no tendrían oposición en la alianza de la 4T. Incluso podría desempolvarse la propuesta del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar sobre la revocación de mandato, que ya está en comisiones de la Cámara de Diputados.

Además, la oposición ya no tiene los votos para presentar una controversia constitucional y en todo caso sería remoto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fallara en contra.

El paquete contendría también reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos y tal vez la Ley del Sistema de Medios de Impugnación para incluir los temas que fueron excluidos de la primera propuesta presidencial.

De esta manera, podría haber una reducción de recursos a la estructura electoral a través de propuestas que la presidenta ya ha expresado públicamente, como la reducción de la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE) haciendo las juntas ejecutivas de los 32 estados en temporales e incluso eliminando el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

También podrían ser disminuidas las estructuras y funciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) a través de leyes secundarias.

También en la legislación secundaria se pueden reforzar los mecanismos de fiscalización y la regulación de la inteligencia artificial en los contenidos de carácter electoral.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dejó en claro que la reducción del financiamiento a los partidos y la modificación de la forma de designación de los diputados plurinominales no podrían introducirse a través de reformas a leyes secundarias.

RECTA FINAL

La elección del titular de la Auditoría Superior de la Federación se dará esta semana, pues el 15 de marzo entra en funciones el o la nueva auditora. Con el actual auditor, David Colmenares, en la competencia, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación deberá presentar una terna, en la que deberá haber por lo menos una mujer, para ser votada en el pleno.

Sin embargo, la decisión tiene que ser tomada por mayoría calificada y en algunos sectores Colmenares no es bien visto, por lo que el coordinador de Morena tendrá que hacer operación política para determinar quién ocupará ese cargo, que tiene en sus manos la revisión de billones de pesos del gasto público.