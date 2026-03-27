Se despiden tres consejeros electorales del INE; termina su periodo el 4 de abril

Consejeros del INE se despiden alertando sobre presiones y defendiendo la autonomía del organismo electoral

Los consejeros electorales Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera se despidieron del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) con la advertencia de que la autoridad electoral está bajo presión y con un llamado a proteger la autonomía e independencia del organismo.

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En su última participación en una sesión ordinaria del INE, previo a la conclusión de su periodo el próximo 4 de abril, advirtieron que aún enfrentan un proceso ante la Contraloría Interna por la posposición del proceso de revocación de mandato en 2022, el cual sigue abierto.

Al concluir la sesión, los tres consejeros salientes reconocieron el trabajo de los integrantes y personal del INE, y aseguraron que no hubo confrontaciones personales, sino diferencias de ideas, destacando que las instituciones trascienden a las personas.

Con su salida, también se rompe el bloque que funcionó como contrapeso dentro del organismo frente a decisiones de la presidenta del Consejo, Guadalupe Taddei, en resoluciones que impactaron a Morena.

El consejero Jaime Rivera señaló que el INE ha sido fundamental para garantizar elecciones libres y auténticas, y advirtió que su independencia debe preservarse ante cualquier intento de debilitamiento, tras años de presión institucional.

Respecto a la investigación en su contra, comparó el proceso como si la Contraloría investigara a legisladores por el sentido de su voto.

Por su parte, Claudia Zavala afirmó que durante su gestión actuó con imparcialidad y apego a la Constitución, y llamó a las nuevas generaciones a defender la legalidad y la transparencia, al considerar que el INE es patrimonio de la ciudadanía.

Dania Ravel subrayó la importancia de mantener la independencia del INE frente a presiones políticas, y destacó que el organismo ha enfrentado desafíos como las elecciones judiciales, pese a restricciones presupuestales.

En la parte final de la sesión, representantes del PAN y el PRI reconocieron el trabajo de los consejeros salientes, mientras que los de Morena y sus aliados estuvieron ausentes.