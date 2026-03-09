Se desploma edificio en demolición en CDMX; hay trabajadores atrapados

Un derrumbe no controlado en un inmueble de la alcaldía Cuauhtémoc activó los protocolos de rescate tras reportarse cinco trabajadores afectados bajo los escombros

La tarde de este lunes, se registró un colapso no controlado en un edificio en proceso de demolición ubicado en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc. El incidente, ocurrido a la altura de la Calzada San Antonio Abad, ha generado una intensa movilización de cuerpos de auxilio cerca de la estación del Metro San Antonio Abad.

El saldo del siniestro

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el derrumbe afectó a cinco trabajadores que se encontraban laborando en la estructura de tres niveles. Hasta el momento, el balance de las operaciones es el siguiente:

2 personas rescatadas: Ya han sido trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

Ya han sido trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada. 3 personas localizadas/atrapadas: Equipos de emergencia trabajan arduamente para liberar a los trabajadores restantes que permanecen bajo los restos del inmueble.

Video: Guillermo Pantoja/ La Prensa

Operativo de rescate y seguridad

El siniestro, con dirección al Centro Histórico de la CDMX, activó de inmediato a diversas dependencias debido a su cercanía con la sede de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario. En el sitio laboran:

Bomberos de la Ciudad de México: Realizan labores de remoción de escombros y estabilización. ERUM y SSC: Elementos de seguridad y paramédicos coordinan la atención de los heridos. Célula K9 (Binomios caninos): La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó la activación de perros de búsqueda para localizar con precisión a las tres personas que aún no han sido extraídas.

“Atendemos derrumbe de tres niveles en un edificio ubicado en la Colonia Tránsito… activamos a nuestra célula homo-canina para la localización de tres personas más”, informó la SSC a través de sus redes sociales.

Postura de las autoridades

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la titular de Protección Civil, Myriam Urzúa, informaron que ya se han iniciado las investigaciones pertinentes para determinar las causas que originaron este colapso accidental durante el proceso de demolición.

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se encuentra en la zona supervisando las labores de evaluación estructural para descartar riesgos en los inmuebles colindantes.

Estoy en el sitio del colapso en San Antonio Abad, Col. Tránsito. Nuestro equipo de Protección Civil de la Alcaldía trasladó a una persona herida al Hospital Rubén Leñero.



Las labores de rescate continúan en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, que ha asumido el mando del… pic.twitter.com/JluDVTWJu3 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 9, 2026

Aviso vial: Se recomienda evitar la zona de Calzada San Antonio Abad al cruce con Alfredo Chavero y Gutiérrez Nájera para permitir el libre paso de las unidades de emergencia.