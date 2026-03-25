Se dispara la inflación a 4.63% en la primera quincena de marzo: INEGI

Precio del jitomate y avión, los causantes; se espera que el Banxico no recorte su tasa de interés esta semana

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 4.63% en la primera quincena de marzo, muy por encima del 3.92% registrado en la primera quincena de febrero y de las expectativas del mercado.

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En la quincena reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inflación quincenal fue de 0.62%, casi el doble del 0.33% esperado por economistas, según la encuesta de Citi, impulsada por mayores precios en productos agropecuarios como el jitomate y también por la turbosina.

De acuerdo con un análisis de Grupo Financiero Banamex, se trata de la mayor cifra para una quincena similar desde 1998.

La inflación no subyacente (de mayor volatilidad) se incrementó a 1.96% quincenal, principalmente por los precios agropecuarios, que crecieron 3.86%.

El repunte fue impulsado por alzas en productos como el jitomate (+32.17%) y el transporte aéreo (+21.86%), aunque algunos precios, como huevo y telecomunicaciones, mostraron bajas.

Los precios de los energéticos crecieron 0.61% quincenal, impactados por el conflicto en Medio Oriente.

En tanto, la inflación subyacente (de menor volatilidad) se moderó ligeramente a 4.46%.

El análisis de Banamex señala que la sorpresa al alza respondió principalmente a frutas y verduras (8.34% quincenal), con el mayor aumento desde octubre de 2006, además de cifras por encima de lo esperado en pecuarios y energéticos.

A tasa anual, la inflación se ubicó en 4.63%, desde 4.13% en la quincena anterior, mostrando una tendencia al alza desde el inicio del año.

Ante una inflación elevada y riesgos geopolíticos, analistas de Grupo Financiero Banamex y Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE, consideran que el Banco de México (Banxico) debe esperar condiciones más favorables antes de aplicar medidas de estímulo, en vísperas de la decisión de política monetaria.

Siller advirtió que el Banco de México no debe recortar la tasa de interés y que, si la inflación continúa con esta tendencia, podría incluso subir la tasa de interés.

Banamex estimó que para el cierre de 2026, la inflación general y subyacente se mantendrán en 4.3%, aunque con presiones al alza derivadas de aranceles, costos laborales, y el aumento en precios internacionales de energéticos, parcialmente compensados por un tipo de cambio apreciado y un crecimiento económico moderado.

No obstante, advirtió que los riesgos al alza se mantienen, entre ellos una posible depreciación del tipo de cambio, la volatilidad en mercados financieros globales, efectos de impuestos y aranceles, el repunte de precios agrícolas, el impacto del salario mínimo en otros salarios, así como condiciones climatológicas y sanitarias adversas que afecten los precios agropecuarios.