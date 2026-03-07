Guadalcanal Veteranos, por la corona

Guadalcanal Veteranos irá por un título más en la Liga de Futbol Centenario, cuando este sábado se enfrente al Ocotlán en la final de Copa 2026, que se disputará a las 16:30 horas en el Campo Uno.
El equipo de Guadalcanal Veteranos ha sido campeón de Liga y Copa, y siempre se ha mantenido como protagonista en esta liga, siendo uno de los máximos e históricos ganadores en Teoloyucan.
En la Liguilla, Guadalcanal dejó en el camino 4-0 a Independiente en los cuartos de final; mientras que Ocotlán echó con la misma dosis al Cebadeles PPM.
En semifinales, Guadalcanal cortó las aspiraciones de Transportes Huerta con marcador de 3-2; en tanto Ocotlán venció también 3-2 a Independiente Cosmopolita.
Hoy la moneda está en el aire. La final promete ser un partido emocionante y disputado entre dos equipos que han demostrado su calidad en la Liga de Futbol Centenario.