¿Se pierde el NFL Draft 2026? Mike Vrabel buscará ayuda psicológica tras escándalo: “Debo hacer para ser el mejor esposo”

Mike Vrabel ha iniciado un camino de superación personal tras un mes particularmente complicado para él y su familia. Poco después de que el entrenador en jefe de los New England Patriots rompiera el silencio sobre las fotos en que aparecía junto a la reportera Dianna Russini, donde se les veía muy juntos durante sus vacaciones, compartió una actualización sobre su ausencia en el NFL Draft 2026.

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Vrabel y Russini han estado en el centro de atención desde que salieron a la luz sus fotos que se hicieron virales en un resort de Sedona, Arizona. Fueron objeto de un intenso escrutinio debido a que ambos están casados. Esto llevó a muchos a creer que posiblemente mantenían una relación extramatrimonial. Tras el incidente, la reportera presentó su renuncia a The Athletic, mientras el head coach tomó también una decisión.

“Le prometí a mi familia, a esta organización y a este equipo que les daría la mejor versión de mí mismo. Para lograrlo, me he comprometido a buscar ayuda psicológica, comenzando este fin de semana”, dijo Vrabel en un comunicado.

De hecho, aunque las rondas finales del Draft de la NFL continuarán hasta el 25 de abril, Vrabel explicó por qué ha optado por no asistir al evento.

“Esto es algo en lo que he pensado mucho y que le aconsejaría a un jugador si tuviera que asesorarlo. Siempre he querido predicar con el ejemplo, y creo que esto es lo que debo hacer para ser el mejor esposo, padre y entrenador posible”, continuó.

El hombre de 50 años —que tiene dos hijos de 25 y 24 años, así como a su esposa Jen Vrabel— admitió que la decisión de renunciar al servicio obligatorio no fue fácil, aunque dijo que le aseguraría convertirse en “una mejor persona”.

“Agradezco el apoyo que todos me han brindado”, agregó Vrabel, “y prometo una mayor determinación como resultado”. Tan solo unos días antes, la exestrella de la NFL compartió que había estado teniendo “conversaciones difíciles” con sus seres queridos tras el escándalo con Russini.

“Mi familia, la organización, los entrenadores, los jugadores. Todo ha sido positivo y productivo”, dijo durante una conferencia de prensa el 21 de abril. “Creemos que para tener éxito dentro y fuera del campo, hay que tomar buenas decisiones. Eso me incluye a mí, empieza conmigo”.

Por su parte, Russini optó por renunciar a su puesto en The Athletic la semana siguiente a la publicación de las fotos de sus vacaciones. Tanto Russini como Vrabel negaron que se hubiera producido alguna actividad ilícita en las imágenes, publicadas originalmente por Page Six a principios de este mes.