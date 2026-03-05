En el desahogo de la discusión de la reforma electoral se respetarán los tiempos legales y aunque serán las comisiones dictaminadoras las que definan el rumbo de la discusión, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que es indispensable que haya un proceso legislativo pulcro.

Advirtió que este es un tema que impactará, ya sea para beneficiar o no, a 134 millones de mexicanos, por lo que es indispensable que se escuche a los interesados y se pueda hacer una deliberación entre los grupos parlamentarios siempre apegados a la legalidad.

La legisladora panista sostuvo que México merece reglas electorales sólidas, construidas por consenso entre las fuerzas políticas y con rigor técnico.

Asimismo, dio a conocer que esta discusión de la reforma electoral estará abierta a la ciudadanía, por lo que recibirá en su correo institucional kenia.lopez@diputados.gob.mx planteamientos y propuestas que canalizará a las comisiones dictaminadoras para su consideración y análisis durante el análisis de esta iniciativa.

En un videomensaje, López Rabadán reiteró que como presidenta de la Cámara garantizará un debate abierto, serio y plural, y afirmó que desde la Mesa Directiva conducirá este proceso con responsabilidad, legalidad, transparencia y apego a la Constitución.

A partir de este momento, dijo, iniciará el proceso legislativo con el turno de la iniciativa a comisiones, en donde se analizará, se escucharán a las fuerzas políticas y se discutirán posibles modificaciones antes de llegar al pleno de la Cámara de Diputados.

La legisladora dijo se que se buscará que haya una discusión amplia de la iniciativa que recién llegó a la Cámara de Diputados y se requiere una discusión amplia y que sean escuchadas todas las posturas de los diversos actores políticos y sociales.