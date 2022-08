Se reunirá Lorenzo Córdova con Morena por Presupuesto

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: @NachoMierV

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, dio a conocer que una vez que llegue a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto de Egresos 2023, se reunirá con el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) para analizar las áreas en que se pueden hacer ahorros.

Antes las versiones de que la reducción será de alrededor de mil 500 millones de pesos, refrendó que hay más de 2 mil millones de pesos en fideicomisos que deben ser revisados.

“Lo voy a platicar de manera personal, así quedé con él, con Lorenzo Córdova. Él está en la disposición de hacer una revisión de varios capítulos del gasto, donde nosotros consideramos que hay excesos, que hay duplicidad, que no hay un uso racional de los recursos y que sí hay mucho dispendio. Lo mismo sucede con los fideicomisos”, acotó.

Asimismo, puntualizó que dicha reunión será después de la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, para ampliar el contenido del paquete económico 2023.

El líder parlamentario acotó también que con la conclusión del parlamento abierto para la reforma electoral, organizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral cuentan con los elementos para empezar a elaborar un dictamen que recoja las propuestas de las 42 iniciativas, no sólo de la presidencial.

Agregó que además de los foros organizados por la Jucopo, se realizaron asambleas informativas por parte de cada uno de los partidos políticos en individual y como coalición.

“Ahora ya tienen, tanto los diputados en general como la Comisión de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, los elementos para empezar a elaborar un dictamen que, repito, recogerá las propuestas que están reflejadas en 42 iniciativas, no sólo en la iniciativa presidencial”, dijo.

Reiteró que una de las prioridades de Morena es “contar con un INE absolutamente autónomo, de todo: de partidos políticos y de grupos pseudo académicos; que sea un instituto de los ciudadanos, que la democracia no sea costosa, y que los consejeros que integren el Instituto Nacional Electoral y de consulta, sean electos por el pueblo. Esa es la propuesta que nosotros hacemos y hacer una revisión profunda al gasto operativo del Instituto”.

Asimismo, Mier Velazco reiteró que, para este periodo de sesiones, otro de los temas más importantes a tratar, además de la reforma política-electoral, será el tema de la Guardia Nacional, así como el aumento del presupuesto federal enfocado a los programas sociales.

“Tenemos que consolidar el sistema de seguridad, debemos de garantizar certeza operativa, administrativa, de coordinación a la Guardia Nacional. Tiene unos niveles de aceptación que rondan en el 75 por ciento”, expuso.

Dijo que otro punto importante es garantizar que las familias mexicanas cuenten con los recursos necesarios para el consumo, “y los programas sociales son un gran instrumento”.