¡Se va de Cruz Azul! Nicolás Larcamón estaría fuera de La Máquina tras nueve sin ganar

El técnico argentino no dirigiría la Liguilla, ya que los resultados obtenidos por su equipo han sido paupérrimos

Tal parece que Nicolás Larcamón fue puro verso y se quedó en “ambicionar” solo de palabra sus objetivos en Cruz Azul, porque está prácticamente fuera del equipo.

LEE ADEMÁS: Grupo Firme en CDMX 2026: Fecha, boletos y todo sobre su show en el Estadio GNP Seguros

El empate 1-1 contra Querétaro de este martes y que el conjunto celeste alcanzó los nueve juegos consecutivos sin ganar, habrían sido la gota que derramó el vaso, razón principal para darle las gracias al técnico argentino.

Este miércoles, hubo una reunión de emergencia en las instalaciones de la cementera al sur de la Ciudad de México, en la que estuvo involucrado el director deportivo Iván Alonso, quien fue a rendir cuentas al presidente Víctor Velázquez.

Y más allá de que Cruz Azul esté en la Liguilla, los resultados recientes de los celestes, aunado a que quedaron eliminados de la Concachampions, habrían sido razón suficiente para cortar al entrenador que apenas iba a cumplir el año al frente del equipo.

La realidad es que esta escuadra celeste se le cayó por completo al estratega, quien no supo administrar correctamente al plantel que tiene y en un semestre en el que tenía dos torneos (ahora solo la Liga MX), en uno fracasó rotundamente como fue la Concacaf.

Como la prioridad es cien por ciento ganar la liga, la cúpula celeste observó que si bien el boleto a la Liguilla ya se tiene en la mano, con el técnico que solo le gusta “ambicionar”, como se cansaba de decir en sus conferencias de prensa, no iban a ir a ningún lado.

Los nueve juegos sin victoria y apenas haber empatado 1-1 contra uno de los peores equipos del torneo, colmaron la paciencia de Víctor Velázquez; ahora solo falta el anuncio oficial, para darle punto final a la era de Nicolás Larcamón en Cruz Azul, un técnico que quedó muy chico para las aspiraciones del club.

Cabe señalar también que Larcamón fue la propuesta de Iván Alonso, quien a su vez el año pasado echó a Vicente Sánchez, técnico con el que Cruz Azul sí ganó el título de Concacaf, pero que el directivo uruguayo no quiso más en el equipo, cuando hubo presuntos problemas internos, luego de que el estratega se acercó directamente con Velázquez para pedirle permanecer en el banquillo, algo que a Alonso lo habría enfurecido.