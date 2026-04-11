Sebastián Cáceres se planta de cara al Clásico Joven: “Al América no se le puede dar por muerto”

El defensor uruguayo de los azulcremas precisó que si Cruz Azul quiere ‘comerse’ la cancha, deben demostrarlo en el juego y no solo con palabras

América atraviesa uno de sus momentos más pobres futbolísticamente en los últimos tiempos, pero aún así le alcanza para estar entre los primeros ocho de la tabla general y mantener serias aspiraciones de clasificar a la Liguilla.

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De cara al Clásico Joven, por el presente que vive el conjunto azulcrema, da la sensación de que parte como la víctima en este duelo. Sin embargo, Cruz Azul también ha mostrado una baja de rendimiento bajo el técnico Nicolás Larcamón, especialmente tras la derrota sufrida en la Concacaf ante LAFC.

En ese contexto habló el defensor Sebastián Cáceres, quien con experiencia en este tipo de partidos dejó claro que nunca se puede dar por muerto al América.

“Creo que es difícil dar a América por muerto. Ya lo han hecho en otras ocasiones y se han llevado una sorpresa…”, señaló en conferencia de prensa.

Por posición en la tabla general, Cruz Azul parte como favorito: es sublíder con 27 puntos, mientras que América es sexto con 18, con una diferencia de nueve unidades.

Sin embargo, ambos equipos llegan con irregularidad: la Máquina ha bajado su nivel en Liga MX y Concacaf, mientras que el América tampoco ha mostrado un futbol consistente o dominante.

"Necesitamos seguir sumando puntos, ganar y definir en casa el partido de Conca"



Las reacciones de Sebastián Cáceres de cara a los dos desafíos para el América, Cruz Azul y Nashville.



📹@abenitezcancha pic.twitter.com/DPxAfRvmKe — REFORMA (@Reforma) April 10, 2026

“Demuéstrenlo en la cancha”

Cáceres también respondió a las declaraciones de Willer Ditta, quien aseguró que Cruz Azul saldrá a “comerse la cancha”. El uruguayo fue contundente al señalar que las palabras no ganan partidos.

“Cuando el América no está bien, se puede subestimar la calidad de este equipo… pero eso se demuestra en la cancha”, afirmó.

🦅🔥 Sebastián Cáceres, claro y directo previo al Clásico Joven:



“No estamos pendientes de lo que se dice del otro lado. Nosotros estamos enfocados en nuestro partido”.



América, bajo presión constante… pero con la mira puesta en responder en la cancha 💛🦅#America pic.twitter.com/PIfx0dcBqo — Edgar Morales (@edddgarm) April 10, 2026

Riesgo histórico para América

El América podría perder los tres Clásicos del torneo, algo que no ocurre desde el Apertura 2011, cuando cayó ante Pumas, Chivas y Cruz Azul.

Cáceres aseguró que el equipo no contempla esa posibilidad: “No está en nuestros planes perder otro Clásico. Un triunfo puede ser un impulso importante rumbo a la Liguilla”.