La bandera de México ondeó en lo más alto y el coahuilense se bañó de gloria de la manera más épica posible en una batalla final que ganó en flecha de oro

Sebastián García ha hecho historia al proclamarse campeón de la segunda Copa del Mundo de tiro con arco 2026. La electrizante ciudad de Shanghái, China, se pintó de verde, blanco y rojo mientras el Himno Nacional Mexicano retumbaba con fuerza hasta sonar a más de 12 mil kilómetros en territorio mexicano. La bandera de México ondeó en lo más alto y el coahuilense se bañó de gloria de la manera más épica posible en una batalla final que ganó en flecha de oro.

LEE ADEMÁS: Diana Flores y el reto de brillar en el Campeonato Mundial de Alemania con miras a Los Ángeles 2028: “Estamos ya listas”

Fue una consagración largamente esperada para el joven de 23 años, especialista en arco compuesto. Nunca antes había logrado una medalla de oro individual dentro del prestigioso serial de World Archery, y lo hizo de la manera más emotiva en territorio chino.

Primero superó al danés Martin Damsbo en semifinales con un cerrado 146-145. Luego, en la final, enfrentó al francés Nicolas Girard en un duelo que quedó empatado 145-145. Todo se definió en una sola flecha de oro, la del desempate. Y ahí, con el pulso firme y la respiración contenida, el mexicano clavó un 9 que le bastó para llevarse la victoria. Fue su momento, y no lo dejó escapar.

En la rama femenil, Maya Becerra, actual campeona del mundo y número uno del ranking, se colgó la medalla de plata. Llegó a la final después de un durísimo duelo nacional ante Dafne Quintero, a quien superó 143-142. Pero en el partido por el oro, la estonia Lisell Jaatma le arrebató el triunfo por un solo punto: 145-144.

Quintero, por su parte, terminó en el cuarto lugar tras perder el duelo por el bronce 145-148 frente a la estadounidense Alexis Ruiz. El sabor de haber estado cerca del podio se mezcló con la certeza de que el futuro sigue siendo prometedor.

El saldo final para la legión mexicana en esta segunda etapa del serial 2026 es de un oro, una plata y un bronce. Por color de medallas, superan lo hecho hace unas semanas en Puebla, donde cosecharon tres bronces. El camino rumbo a Los Ángeles 2028 recién comienza, y estas flechas van encontrando su rumbo.

Ahora, el siguiente reto será del 9 al 14 de junio en la tercera Copa del Mundo, que se desarrollará en Antalya, Turquía. Allí seguirán escribiendo su historia, flecha a flecha.