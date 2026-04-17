Secretaría de Cultura lanza programación nacional para niñas y niños en 26 estados

Más de 300 actividades gratuitas en 26 estados celebran el Día del Niño con talleres, teatro, música y experiencias artísticas.

Con una amplia agenda cultural gratuita en todo México, el programa Alas y Raíces se suma a la celebración del Día de la Niña y el Niño con más de 300 actividades artísticas dirigidas a bebés, niñas, niños y adolescentes durante abril.

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La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura, se desplegará en 26 estados del país, ofreciendo una variada programación que incluye talleres, narraciones orales, teatro, música, danza y experiencias lúdicas, con el objetivo de acercar el arte a las infancias en distintos contextos.

A través de esta propuesta, el programa reafirma su compromiso con el ejercicio de los derechos culturales, generando espacios de participación, creatividad y encuentro, donde las niñas, niños y adolescentes puedan expresarse desde su diversidad.

En la Ciudad de México, las actividades se concentrarán en 15 recintos culturales, donde el público podrá participar en talleres de artes plásticas, parkour, ilustración, música y narración oral, diseñados para fomentar la exploración artística.

Entre los espacios participantes destacan la Biblioteca de México, el Centro Nacional de las Artes, el Complejo Cultural Los Pinos, el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de la Estampa, entre otros recintos culturales y comunitarios.

Uno de los eventos principales será “Chilpayatl, Fiesta gráfica para niñas y niños”, que se realizará el 19 de abril en el Museo Nacional de la Estampa. Esta actividad propone un acercamiento al arte gráfico mediante técnicas como serigrafía, grabado y dibujo, permitiendo a las infancias crear sus propias piezas.

Asimismo, el 26 de abril, el Complejo Cultural Los Pinos será sede del Festival de los Monstruos del Bosque, una jornada con más de 50 actividades que integran teatro, danza, música, talleres y narraciones, enfocadas en el juego y la imaginación.

La programación también contempla actividades en hospitales, centros de asistencia social y espacios de reinserción, con el propósito de llevar experiencias culturales a niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo será la jornada del 29 de abril en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, con actividades dirigidas a pacientes y sus familias.

A nivel nacional, la estrategia “reVuelo en los estados” llevará más de 200 actividades a entidades como Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Yucatán, entre otras, fortaleciendo el trabajo comunitario y el acceso cultural en distintas regiones.

Además, se pondrán en marcha 18 Laboratorios Lúdicos de Arte, espacios que promueven procesos creativos en disciplinas como música, danza, teatro, literatura y medios audiovisuales, desde un enfoque participativo y comunitario.

También se suman iniciativas como semilleros creativos y puntos de lectura, que ofrecerán narraciones, mediación lectora y actividades recreativas, reforzando el vínculo entre cultura y comunidad.

De manera complementaria, algunas actividades se transmitirán en línea, ampliando su alcance a través de plataformas digitales y permitiendo que más familias puedan participar desde diferentes regiones.

Con estas acciones, Alas y Raíces celebra tres décadas de trabajo continuo, consolidándose como un referente en la promoción del arte, el juego y la creatividad para las infancias en México, con actividades gratuitas durante todo el año.