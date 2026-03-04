Secretaría de Cultura y FCE distribuyen 4 mil ejemplares “25 para el 25” en Iztapalapa

La UTOPÍA Ixtapalcalli Quetzalcóatl, en Iztapalapa, se transformó en un gran foro literario donde 2 mil jóvenes participaron en una entrega histórica de libros. En coordinación con el Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México distribuyó 4 mil ejemplares gratuitos de la colección “25 para el 25”, dirigida a personas de entre 15 y 30 años.

El proyecto editorial busca incentivar el hábito lector entre las juventudes y posiciona a la capital como referente regional en políticas públicas de fomento a la lectura.

Literatura como refugio y transformación

Durante el acto, la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis López Bayghen Patiño, compartió el poema “Dormir en tus brazos” y habló de la lectura como una herramienta vital en momentos personales complejos. Subrayó que la literatura fortalece tanto la mente como el espíritu y celebró que México impulse libros en lugar de violencia.

Por su parte, el director del FCE, Paco Ignacio Taibo II, destacó la relevancia de ver a nuevas generaciones reunidas en torno a los libros. Señaló que el reto no consiste en imponer lecturas, sino en despertar la curiosidad y demostrar que leer puede ser apasionante y transformador. La colección, que también se distribuye en otros países de América Latina, representa uno de los mayores esfuerzos de promoción lectora en la región.

Iztapalapa como territorio cultural

La alcaldesa Aleida Alavez Ruiz resaltó que esta iniciativa reconoce voces históricas, en especial las de mujeres autoras como Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni e Isabel Allende, y afirmó que el acceso al conocimiento es clave para transformar la realidad social.

La dinámica permitió que cada asistente recibiera dos libros, con la invitación a intercambiarlos y comentarlos para ampliar su circulación. Mariana, joven vecina de Iztapalapa, compartió que intercambió un ejemplar de Gabriel García Márquez por uno de Alaíde Foppa, convencida de que la cultura es esencial para crecer y pensar diferente.

Música, poesía y comunidad

Previo al acto protocolario, la banda comunitaria Gripa Rock animó la explanada. Más tarde, Edwin Roldán, colaborador del FCE, convocó a las y los jóvenes a leer poesía en voz alta. La jornada concluyó con la participación de DJ El Moreno, quien convirtió el espacio en un punto de convivencia juvenil.

También asistieron representantes del gobierno capitalino, del Instituto de Educación Media Superior, del subsistema Pilares y de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras instituciones, en una muestra de coordinación interinstitucional para fortalecer el acceso democrático a la lectura.

La jornada dejó una certeza: cuando un libro llega a manos jóvenes, se convierte en una herramienta de memoria, identidad y transformación social.