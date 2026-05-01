El secretario Marcelo Ebrard designó a nuevos titulares en áreas clave como la Subsecretaría de Industria y Comercio y la Unidad de Desarrollo Productivo

La Secretaría de Economía informó este día una serie de nombramientos dentro de su estructura administrativa, motivados por la salida de diversos funcionarios que buscarán contender por cargos de representación popular. Estos cambios entrarán en vigor a lo largo del mes de mayo.

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Ajustes en la Subsecretaría y el IMPI

Como parte de la reconfiguración, Ximena Escobedo Juárez fue nombrada como la nueva subsecretaria de Industria y Comercio. Escobedo, quien hasta hoy se desempeñaba como jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo, cuenta con experiencia previa en la Secretaría de Relaciones Exteriores como directora de Asuntos Fronterizos México-Estados Unidos y directora general de Coordinación Política.

Por su parte, Vidal Llerenas Morales, quien deja la Subsecretaría de Industria y Comercio, será propuesto para asumir la dirección general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), en sustitución de Santiago Nieto. Llerenas Morales, con trayectoria como legislador, alcalde de Azcapotzalco y subsecretario de egresos, tendrá la misión de liderar los temas de propiedad industrial de cara a la revisión del T-MEC.

Nuevos mandos en Desarrollo Productivo y Comercio Exterior

En la Unidad de Desarrollo Productivo, el cargo será ocupado por Carlos Javier Castillo Pérez, quien anteriormente lideraba la Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología. Dicha posición será ahora responsabilidad de Luis Enrique Vázquez Rodríguez, ex secretario técnico de Facilitación Comercial.

Asimismo, María Idalia Salgado Hernández fue designada como directora general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, sustituyendo a Wilfrido Márquez. Salgado Hernández posee antecedentes en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México.

Ola de renuncias con fines políticos

Además de Santiago Nieto y Wilfrido Márquez, presentaron su renuncia para realizar actividades políticas: Héctor Ochoa Moreno, Salma Luévano Luna, Omega Vázquez Reyes, Humberto Hernández y Julio Benavides Serrano. Sus relevos serán anunciados próximamente.

El secretario Marcelo Ebrard expresó su agradecimiento por el trabajo realizado por los funcionarios salientes y extendió sus mejores deseos de éxito a quienes asumen estas nuevas responsabilidades en la dependencia federal.