Secretaría de Salud confirma 6 muertes por aplicación de sueros; hay 10 personas afectadas

La Secretaría de Salud confirmó 10 personas afectadas por la aplicación de sueros en Sonora, con seis fallecimientos, y mantiene una investigación por posible contaminación bacteriana

La Secretaría de Salud informó que 10 personas resultaron afectadas por la aplicación de sueros, con seis muertes, además de dos pacientes dados de alta y dos hospitalizados, uno en estado grave.

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El titular de la dependencia, David Kershenobich, indicó que un caso adicional presentó síntomas tras una inyección en la rodilla, aunque ya fue dado de alta.

Las autoridades recolectaron muestras enviadas a Cofepris y al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán para su análisis.

Los resultados preliminares apuntan a posible contaminación bacteriana, luego de que pacientes presentaron elevación de glóbulos blancos y cuadros de sepsis.

La clínica implicada fue clausurada de manera preventiva, mientras se determina si el origen del problema fue el suero o su manipulación dentro del establecimiento.

El funcionario señaló que el médico responsable ya está identificado y que los sueros también eran aplicados a domicilio, por lo que continúa el seguimiento de casos.

La Secretaría de Salud exhortó a la población a acudir solo a establecimientos con registro sanitario y evitar el uso de sueros sin indicación médica.

En tanto, la Fiscalía de Sonora abrió una investigación, mientras la autoridad sanitaria federal analiza posibles sanciones administrativas.

Las autoridades informaron que se dará a conocer más información conforme avancen los estudios de laboratorio e investigaciones.