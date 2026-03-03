Secretaría de Salud reporta 80 trasplantes en 2026 y anuncia expansión en hospitales públicos

Autoridades federales informaron que en 2026 se registraron 80 trasplantes en centros de alta especialidad y se busca ampliar la cobertura en IMSS, Issste e IMSS-Bienestar.

La Secretaría de Salud informó que en lo que va de 2026 se efectuaron 80 trasplantes, con corte al 2 de marzo, como parte de la expansión nacional de estos procedimientos en hospitales públicos.

David Kershenobich, titular de la dependencia, detalló que se contabilizaron 32 trasplantes de riñón, 24 de hígado, cuatro de corazón, uno de páncreas y 19 de córnea, con una distribución cercana al 50 por ciento entre donador vivo y fallecido en el caso renal.

El funcionario explicó que los avances en inmunología y farmacología elevaron la supervivencia de los órganos trasplantados por arriba de 20 años y que la consolidación de laboratorios de histocompatibilidad permitió reducir el riesgo de rechazo mediante pruebas genéticas más amplias.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó que en 2025 el IMSS llevó a cabo 3 mil 519 trasplantes y fijó para 2026 una meta de 4 mil 581 procedimientos, con énfasis en riñón y recuperación directa del servicio de hemodiálisis.

Robledo anunció que la meta institucional para 2026 implica un incremento de 20 por ciento respecto al año previo, con énfasis en el trasplante renal vinculado con la recuperación directa del servicio de hemodiálisis.

El ISSSTE reportó un promedio anual de 260 trasplantes entre 2022 y 2025, con aumento de 50 por ciento en córnea y de 22 por ciento en donación cadavérica para corazón y pulmón, además de la incorporación del trasplante hepático en 2024 y 2025.

Martí Batres, director del instituto, informó que en 2026 se creará un centro nacional coordinador del programa de trasplantes y se reorganizarán los laboratorios de histocompatibilidad, junto con la instalación de comités hospitalarios en segundo y tercer nivel.

El esquema sectorial incluyó también al IMSS-Bienestar, que reportó más de 603 trasplantes y 782 órganos y tejidos procurados desde la estandarización de su red en 2025, con apertura de nuevas unidades y centros nacionales de referencia.

Entre los casos recientes destacó el trasplante hepático a un paciente de 66 años con grupo sanguíneo AB positivo, quien recibió el órgano en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre tras un traslado de 14 minutos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bajo el operativo denominado Ola Verde.

Las autoridades coincidieron en que la consolidación de redes, la ampliación de cobertura en segundo nivel y la promoción de la donación configuran una etapa de expansión estructural del sistema público de salud en materia de trasplantes, con metas crecientes para 2026.