Cancún, Quintana Roo.- El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora aseguró que la economía mexicana ha mostrado, en un entorno internacional de volatilidad, “estabilidad y resiliencia”, y que hay condiciones para que haya más financiamiento, inversión y crecimiento durante este año.

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Al participar en la inauguración de la 89 Convención Bancaria, destacó que uno los pilares de esa fortaleza ha sido la conducción responsable de las finanzas públicas, y señaló que la deuda pública se mantiene en niveles sostenibles, lo que además, ha permitido conservar el grado de inversión del país.

Aseguró que México tiene hoy condiciones para “convertir esa estabilidad en más financiamiento, más inversión y más oportunidades para las y los mexicanos”, por lo que señaló que el sistema financiero debe canalizar más recursos a proyectos productivos y a empresas, en especial a las Mipymes.

En su momento, y alineado al objetivo de digitalizar la economía, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja informó que ya se trabaja en modificar diversas regulaciones, para homologar y facilitar el uso de pagos digitales como CoDi y DIMO, a través de dispositivos móviles, conocidos como teléfonos celulares.

Y es que señaló que un factor esencial para impulsar la actividad económica y promover el bienestar social, es poner a disposición de toda la población opciones de pagos digitales eficientes, seguros y de bajo costo.

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Rodríguez Ceja señaló que durante el 2025 se realizaron en el SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios) más de 7,300 millones de transferencias electrónicas, por un monto cercano a los 600 billones de pesos, que equivalen a casi 16.8 veces el Producto Interno Bruto del mismo año.