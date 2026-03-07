También se instalaron mesas de trabajo para la promoción y el desarrollo sostenible del turismo

Organismos empresariales del sector turístico instalaron una agenda conjunta de trabajo para fortalecer la competitividad, la promoción internacional y el desarrollo sostenible del turismo de México, como parte del seguimiento al Convenio Marco de Colaboración entre organismos empresariales del sector turístico, firmado previamente en el marco de la FITUR, y mediante el cual se establecen mesas de trabajo para impulsar acciones coordinadas en favor del turismo nacional e internacional.

En medio de la incertidumbre generada por los actos de inseguridad vividos recientemente en varias entidades del país, los presidentes nacionales del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Media Mora Icaza; del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Antonio Cosío Pando; de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, entre otros, destacaron la importancia de impulsar una estrategia coordinada del sector privado, para consolidar a México como uno de los destinos turísticos más relevantes a nivel global.

En este sentido, cabe señalar que el turismo es uno de los pilares económicos del país, al aportar cerca del 9.0% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y generar más de 4.9 millones de empleos directos, además de detonar actividad en diversas cadenas productivas como transporte, hospedaje, comercio, entretenimiento y gastronomía.

Además de que México se mantiene entre los países más visitados del mundo, con más de 47 millones de turistas internacionales en 2025, lo que confirma el enorme potencial del país para seguir consolidándose como un destino competitivo en el escenario turístico internacional.

De ahí, que los representantes del sector empresarial, entre quienes se encontraban también los presidentes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Ignacio Alarcón Rodríguez; del Club Skål México International, Rodrigo Álvarez; el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Juan Felipe Lozano y el presidente de Tesoros de México, Arturo Contreras, coincidieron que la coordinación entre los diferentes actores de la industria será clave para fortalecer la promoción turística.

Así como elevar la calidad del servicio, impulsar la profesionalización del sector y generar mejores condiciones para el desarrollo de las comunidades receptoras del turismo internacional y nacional.

“Desde el Consejo Coordinador Empresarial hemos reiterado que dialogar para avanzar no es una consigna, es una convicción. Y el turismo es, precisamente, uno de los sectores donde esa convicción cobra mayor sentido, porque el turismo es diplomacia por excelencia, es imagen de nuestro país, es la primera impresión que millones de visitantes se llevan de México”, afirmó José Medina Mora, presidente de la cúpula empresarial.

Los organismos participantes coincidieron en que este esfuerzo conjunto permitirá construir una agenda estratégica del sector privado para fortalecer el turismo como motor de desarrollo económico, generación de empleo y promoción internacional del país.