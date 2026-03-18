Sedatu e Infonavit entregan viviendas en Nayarit y Quintana Roo

Las autoridades señalaron que la meta para este 2026 es entregar 7 mil viviendas en Nayarit, además de que en este fraccionamiento específico se contempla la construcción y entrega de 304 casas.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y el Infonavit avanzan en sus programas de vivienda con la entrega de casas en Nayarit y Quintana Roo, como parte de una estrategia para garantizar el acceso a un hogar digno.

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En Tepic, la titular de Sedatu, Edna Vega, junto al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezaron la entrega de 16 viviendas, destacando que fueron otorgadas a mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Durante el evento, las autoridades señalaron que la meta para este 2026 es entregar 7 mil viviendas en Nayarit, además de que en este fraccionamiento específico se contempla la construcción y entrega de 304 casas.

“Estamos entregando a 16 mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer. La meta es de 7 mil viviendas, en este fraccionamiento de Tepic se entregarán 304”, dijo.

Por otra parte, en Chetumal, el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, y la gobernadora Mara Lezama realizaron la entrega de 90 viviendas del fraccionamiento Centenario.

Esta acción forma parte de la quinta entrega de viviendas en la entidad, donde el desarrollo contempla un total de 624 casas, de las cuales ya se han entregado varias en etapas previas.

Las autoridades destacaron que actualmente hay más de 62 mil viviendas en construcción en el país, con el objetivo de que más familias puedan acceder a un hogar digno bajo un modelo de prosperidad compartida.

“Seguimos dando pasos firmes, de este fraccionamiento de 624 viviendas, ya se tienen entregadas 81. Ya tenemos 62 mil viviendas en construcción para que las familias tengan un hogar con prosperidad compartida”, concluyó.