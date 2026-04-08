Sedena ordena auditoría por contrato de camiones

La Secretaría de la Defensa Nacional inició una auditoría interna para revisar la adjudicación de un contrato tras señalamientos de posible intervención externa, en un proceso con 28 empresas participantes

La Sedena instruyó una auditoría interna sobre la adjudicación de un contrato de adquisición de vehículos, luego de señalamientos por un posible intento de influir en el proceso, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Durante la conferencia en Palacio Nacional, la mandataria citó al general Ricardo Trevilla Trejo, quien informó que la inspección y contraloría del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional evaluará el procedimiento para verificar el cumplimiento de la normatividad.

Se mencionó que Julio Scherer Ibarra, a través del despacho Usil Abogados, habría ofrecido asesoría para favorecer a una empresa en la asignación del contrato en 2024.

La revisión se centra en una licitación pública internacional en la que participaron 28 empresas en igualdad de condiciones, conforme a la ley.

La empresa API de CB SAPI fue adjudicada con un contrato para la compra de camiones.

El contrato incluye 1,279 camiones de 6.5 toneladas y 30 unidades de 13 toneladas, con un monto total de más de 2 mil millones de pesos.

Se destacó que no hubo inconformidades formales por parte de las empresas participantes, lo que respaldó inicialmente la validez de la adjudicación.

La empresa recibió una penalización cercana a un millón de pesos por la entrega tardía de unidades, lo que fue considerado evidencia de aplicación de la ley sin trato preferencial.

El señalamiento que detonó la auditoría apunta a una posible intervención externa, sin que hasta ahora existan pruebas concluyentes.

Ante ello, la Sedena activó mecanismos internos de revisión para transparentar el proceso y, en caso de irregularidades, dar vista al órgano interno de control.

La auditoría coloca a la institución en un proceso de autoevaluación y supervisión interna sobre el contrato.