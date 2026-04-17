El gobierno federal mantiene la colaboración con organismos internacionales en materia de desapariciones, pese a expresar desacuerdo con las conclusiones del informe emitido por Naciones Unidas, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que el documento no incorpora información oficial, por lo que el diagnóstico no coincide con la postura institucional.

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La funcionaria explicó que el gobierno distingue entre el contenido del informe y la relación con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Indicó que la cooperación con esta instancia y otros organismos se mantiene activa, con reuniones periódicas y trabajo conjunto en distintos niveles de gobierno.

Detalló que México sostiene coordinación con agencias internacionales como ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones y la Cruz Roja, en acciones relacionadas con derechos humanos y búsqueda de personas. Señaló que esta colaboración incluye apoyo técnico en procesos forenses y acompañamiento en campo.

La titular de Gobernación indicó que los organismos internacionales desarrollan visitas, entrevistas y recorridos en distintas entidades del país. Explicó que estas actividades incluyen contacto con autoridades federales, estatales y municipales, así como con colectivos de víctimas.

Anunció que en los próximos días se llevará a cabo una visita del Alto Comisionado, cuya agenda contempla reuniones con distintos actores involucrados en el tema de desapariciones. Añadió que varias dependencias participan en la preparación de información y en la organización de estos encuentros.

La funcionaria señaló que, al concluir la visita, el gobierno federal presentará un informe sobre los avances en el programa de atención a desapariciones. Subrayó que la colaboración con organismos internacionales continuará como parte de la estrategia institucional en materia de derechos humanos.