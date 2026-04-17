Segob mantiene registro de La Luz del Mundo

Rosa Icela Rodríguez informó que la iglesia mantiene su registro oficial en México, mientras que su principal dirigente continúa suspendido ante la autoridad debido a una condena penal en EU

La Secretaría de Gobernación informó que la organización religiosa La Luz del Mundo conserva su registro como asociación religiosa en México, en medio de cuestionamientos derivados de procesos judiciales vinculados con su dirigencia.

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La titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez, explicó que el estatus legal de la iglesia no ha cambiado, ya que cumple con los requisitos establecidos por la normatividad vigente. Señaló que el registro institucional tiene una trayectoria de varios años y permanece activo.

Indicó que la situación es distinta en el caso del principal ministro de culto, quien se encuentra suspendido ante la autoridad correspondiente. Precisó que esta medida se mantiene debido a que el dirigente cumple una condena penal fuera del país.

La funcionaria señaló que la suspensión del ministro no implica una cancelación automática del registro de la organización religiosa, ya que ambos procesos se evalúan por separado conforme al marco jurídico aplicable.

Explicó que las decisiones en materia religiosa se sustentan en la información que proporcionan las autoridades competentes, en particular cuando existen investigaciones o sentencias judiciales. Añadió que la Secretaría de Gobernación actúa con base en estos elementos.

La dependencia indicó que el seguimiento del caso depende de la evolución de las investigaciones y de las determinaciones judiciales. Señaló que cualquier modificación en el estatus de la organización o de sus representantes se atenderá conforme a la ley.