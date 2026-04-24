Seguridad federal fija reglas a Chihuahua por agentes extranjeros

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno solicitó a Chihuahua un reporte sobre la presencia de agentes extranjeros sin apego a protocolos legales

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal solicitó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, un informe sobre la presencia de agentes extranjeros en la entidad, al señalar que no se siguieron los procedimientos legales establecidos para la cooperación internacional en materia de seguridad.

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El planteamiento se formuló durante la coordinación del gabinete de seguridad, abundó, donde se instruyó requerir información oficial al gobierno estatal, con el objetivo de aclarar las condiciones en que se permitió la intervención de autoridades extranjeras en territorio nacional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, comunicó a las autoridades de Chihuahua los principios legales que rigen la colaboración con otros gobiernos y precisó que estos lineamientos deben cumplirse en todos los casos.

“Se le dijo lo que todos los principios que hay que seguir en todas las leyes… y que en este caso no se siguió este procedimiento”, al referirse a la actuación registrada en la entidad y al marco normativo vigente.

El intercambio entre la federación y el gobierno estatal se reportó como una conversación cordial, en la que la gobernadora se comprometió a proporcionar la información solicitada para su revisión por parte de las autoridades federales.

La presidenta indicó que la comunicación institucional quedó establecida a través del secretario de Seguridad, sin que se mantuviera un contacto directo posterior entre el Ejecutivo federal y la titular del gobierno estatal.

El caso se integra en la agenda de coordinación entre niveles de gobierno en materia de seguridad, donde la federación mantiene facultades para definir los criterios de colaboración con autoridades extranjeras dentro del territorio nacional.

El seguimiento dependerá del informe que entregue el gobierno de Chihuahua y de la evaluación que realicen las instancias federales sobre el cumplimiento de los protocolos legales en este tipo de intervenciones.