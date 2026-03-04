Seguridad garantizada para visitantes del Mundial 2026: Sheinbaum

Aseguró que el gobierno federal mantiene un operativo de seguridad coordinado con fuerzas federales, inteligencia y autoridades estatales para proteger a visitantes y participantes del Mundial 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la seguridad para visitantes y participantes del Mundial de la FIFA 2026 está garantizada mediante un operativo coordinado entre dependencias federales, fuerzas armadas y autoridades estatales, el cual se ha desarrollado desde hace casi un año con la finalidad de prevenir incidentes durante el torneo.

La mandataria explicó que la estrategia incluye la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, además de la coordinación permanente con las policías estatales en las ciudades que formarán parte del dispositivo de vigilancia.

Señaló que los aspectos operativos relacionados con grupos delictivos deben ser informados por el Gabinete de Seguridad, instancia responsable de presentar los detalles de la estrategia y los diagnósticos de riesgo, así como de coordinar las acciones de las distintas instituciones encargadas de la seguridad pública.

Sheinbaum subrayó que el operativo incluye vigilancia, revisión y despliegues coordinados para proteger tanto a la población local como a los visitantes que acudirán a las sedes del torneo, que México compartirá con Estados Unidos y Canadá.

Indicó que el trabajo institucional se ha desarrollado desde hace meses con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del campeonato y para el desplazamiento de los turistas que acudirán a los partidos y actividades vinculadas con el Mundial.

La mandataria adelantó que este mismo día autoridades del gobierno federal sostendrán una reunión con representantes de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para revisar aspectos de seguridad y logística relacionados con la organización del torneo.

Sheinbaum expresó que el propósito de este esfuerzo es que el campeonato se desarrolle en condiciones de tranquilidad y que los visitantes puedan disfrutar de la competencia deportiva en un ambiente pacífico.

La presidenta afirmó que el despliegue institucional permitirá atender cualquier eventualidad durante el torneo y reiteró que el gobierno federal mantiene coordinación permanente entre instituciones para garantizar la seguridad en las sedes del Mundial.

La presidenta sostuvo que el objetivo es asegurar que el Mundial se lleve a cabo en condiciones de tranquilidad y que los visitantes puedan desplazarse y asistir a los partidos sin incidentes.