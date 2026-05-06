Selección Mexicana ‘amenaza’ a jugadores: podrían quedarse sin Mundial si no concentran

La Selección Mexicana inicia concentración rumbo al Mundial 2026 con 20 jugadores de Liga MX. Javier Aguirre advierte: quien no acuda, queda fuera.

La Selección Nacional de México anunció el inicio de su concentración oficial este miércoles 6 de mayo de 2026, como parte de su preparación para los próximos compromisos internacionales y la Copa del Mundo, marcando el arranque de una etapa clave en el proceso del equipo.

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En esta primera fase, serán 20 jugadores de la Liga MX los que participarán en la concentración, todos elegidos por el director técnico Javier Aguirre, quien comienza a perfilar la base del plantel que representará a México en el máximo torneo internacional.

Los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México a las 20:00 horas, donde iniciarán los entrenamientos bajo la supervisión del cuerpo técnico.

¿Qué pasa si no se presentan a la concentración?

La Federación fue clara al señalar que cualquier jugador que no se presente a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo, dejando en evidencia que la disciplina será determinante en la elección final del equipo.

Polémica por jugadores de Chivas

Sin embargo, el inicio de la concentración se ha visto envuelto en polémica luego de que Amaury Vergara, dueño de Chivas de Guadalajara, ordenara que cinco futbolistas del club no reporten con la Selección y regresen a entrenar con su equipo.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

La decisión se dio tras el supuesto permiso otorgado a jugadores como Alexis Vega y Jesús Gallardo para disputar la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup con Deportivo Toluca, lo que habría generado inconformidad por romper acuerdos entre clubes y la Selección Mexicana, encendiendo la tensión en pleno arranque de la concentración.