Debuts del Tricolor en Mundiales: el historial de la Selección Mexicana en Copas del Mundo

Revisamos cómo le ha ido a la Selección Mexicana en los partidos inaugurales de la Copa del Mundo FIFA y su historial en cada debut mundialista

La Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca y la Selección Mexicana de Futbol se prepara para debutar en una edición histórica que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El torneo marcará un momento único para el país, que será anfitrión por tercera ocasión en su historia.

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Con esta edición, México se convertirá en el primer país en organizar tres Copas del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986. Este hecho refuerza el papel histórico del país dentro del futbol mundial y su importancia en la historia de la FIFA.

El Estadio Banorte será protagonista del Mundial

El ahora llamado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) será el escenario de la inauguración del torneo, convirtiéndose en el primer estadio en la historia en recibir tres ceremonias inaugurales de una Copa del Mundo.

El próximo jueves 11 de junio a las 13:00 horas, la Selección Mexicana enfrentará a Selección de Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Una vez más, el Tricolor será protagonista del arranque del torneo más importante de la FIFA.

México, un habitual en los partidos inaugurales

A lo largo de la historia, México ha tenido el honor de disputar el partido inaugural en siete Copas del Mundo, en las ediciones de 1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1970 y 2010. En 2026 sumará su octava participación en un duelo inaugural.

El balance de la Selección Mexicana en estos partidos no es favorable: cinco derrotas y dos empates. Nunca ha conseguido ganar un partido inaugural, enfrentando en varias ocasiones a potencias como Brasil, además de selecciones como Francia, Suecia y la Unión Soviética.

¿Cómo le ha ido a la Selección Mexicana en partidos inaugurales de Copas del Mundo?

Francia 4-1 México | Uruguay 1930

Brasil 4-0 México | Brasil 1950

Brasil 5-0 México | Suiza 1954

Suecia 3-0 México | Suecia 1958

Brasil 2- México | Chile 1962

México 0-0 URSS | México 1970

Sudáfrica 1-1 México | Sudáfrica 2010

El reto de romper la mala racha en 2026

En el Mundial de Norteamérica 2026, bajo la dirección de Javier Aguirre, la Selección Mexicana buscará por primera vez ganar un partido inaugural de Copa del Mundo, un reto histórico que podría cambiar la narrativa del equipo en los Mundiales.