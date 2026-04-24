Selección Mexicana: así será la transmisión en TV abierta y streaming desde 2027

Se llegaron a acuerdos con TV Azteca, Televisa y Claro Sports para el mercado mexicano

Luego de que hace unos días Netflix anunció que la Selección Mexicana será transmitida en su plataforma a partir del 2027, este jueves en la Asamblea de Dueños en la FMF en Toluca, también se llegaron a acuerdos para que el Tri siga transmitiéndose por televisión abierta.

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De tal forma que se renovaron los derechos de transmisión para el mercado mexicano tanto con TV Azteca, Televisa y ahora Claro Sports para el mercado mexicano, además de TUDN para los Estados Unidos.

El contrato vigente de derechos de transmisión finalizaba al término de la Copa del Mundo del 2026, por lo que había la incógnita de qué iba a suceder con la Selección Nacional en este rubro.

Los derechos de transmisión comprenden tanto los juegos amistosos del Tricolor que después del Mundial dirigirá Rafael Márquez, además de los eliminatorios rumbo a la Copa del Mundo del 2030 y 2034.

Cabe recordar que Netflix informó que tanto el Final Four como la Copa Oro de la Concacaf del 2027 como del 2029 serán transmitidos en su plataforma, por lo que esos torneos del Tricolor solamente podrían ser vistos por ese servicio de streaming.