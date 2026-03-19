La Selección Mexicana conocerá pronto a su último rival rumbo al Mundial 2026. Descubre la fecha clave y cómo se definirá el grupo del Tri.

El Mundial 2026 se acerca con paso firme y la expectativa crece en todo el mundo, especialmente en México, donde la ilusión de ver a la Selección Nacional como protagonista en casa comienza a tomar fuerza conforme avanza la cuenta regresiva rumbo al silbatazo inicial.

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En medio de este ambiente, el Grupo A ya tiene gran parte de su estructura definida. Selección Mexicana encabezará el sector, acompañada por Selección de Sudáfrica y Selección de Corea del Sur, dos rivales que exigirán un alto nivel competitivo desde el inicio.

Falta un rival por definirse

A pesar de que el grupo ya tiene forma, aún existe una pieza clave por definir, lo que mantiene la incertidumbre entre aficionados y analistas. Ese último clasificado será determinante para conocer el verdadero panorama del Tri en la fase de grupos.

La respuesta llegará desde Europa, donde cuatro selecciones continúan en la pelea por ese boleto. República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte disputarán la Ruta D del repechaje europeo, un camino sin margen de error.

Fechas clave del repechaje europeo

El proceso para definir al último rival comenzará el 26 de marzo de 2026, con dos duelos a partido único. En uno de ellos, República Checa enfrentará a Irlanda en Praga, mientras que Dinamarca se medirá ante Macedonia del Norte en Copenhague.

Los ganadores de estos encuentros avanzarán a la final del repechaje, la cual se disputará el 31 de marzo, fecha en la que finalmente se conocerá al equipo que completará el Grupo A del Mundial.

El debut de México en casa

Una vez definido el último clasificado, el calendario de Selección Mexicana quedará completo. El equipo nacional debutará el 11 de junio ante Selección de Sudáfrica en el Estadio Azteca, en un partido que marcará el inicio de su camino en la Copa del Mundo.