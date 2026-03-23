Partidos del Tri en la Fecha FIFA: Fechas, horarios y transmisión de la Selección Mexicana

Consulta cuándo y dónde ver los partidos de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA. Horarios, canales y todo sobre el Tri en vivo

La Selección Mexicana se alista para encarar la Fecha FIFA de marzo de 2026, donde disputará dos partidos amistosos de alto nivel ante rivales europeos. Estos encuentros serán clave en su camino de preparación rumbo a la Copa del Mundo.

LEE ADEMÁS: Banco del Bienestar: cuándo podrás hacer transferencias y pagos desde la app

El combinado nacional enfrentará a Selección de Portugal y a la Selección de Bélgica, dos selecciones de gran nivel competitivo. Estos duelos servirán para medir el verdadero potencial del equipo mexicano ante potencias del futbol mundial.

Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, el Tri aprovechará estos compromisos para ajustar su funcionamiento colectivo y probar variantes tácticas, pensando en llegar en óptimas condiciones al Mundial.

Regresos y caras nuevas en la convocatoria

La lista de convocados presenta novedades importantes, como el regreso del experimentado arquero Guillermo Ochoa. Además, destaca la primera convocatoria de Álvaro Fidalgo, actual mediocampista del Real Betis, lo que aporta frescura al plantel.

En la convocatoria también figuran jugadores consolidados como Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Orbelín Pineda, quienes aportan experiencia internacional. Su presencia será clave ante las ausencias por lesión de elementos importantes como Santiago Giménez y Edson Álvarez.

Chivas aporta base al Tri

Un aspecto llamativo es la fuerte presencia de jugadores de Chivas de Guadalajara, que aporta cinco futbolistas a la convocatoria. Esto refleja la confianza del cuerpo técnico en el rendimiento reciente del conjunto rojiblanco.

Fechas y sedes de los partidos

El primer compromiso se jugará el sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca, donde México se medirá ante Portugal. Posteriormente, el martes 31 de marzo, el Tri viajará a Estados Unidos para enfrentar a Bélgica en el Soldier Field.

Dónde ver los encuentros

Los aficionados podrán seguir ambos partidos a través de distintas plataformas. La transmisión estará disponible en TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7 y medios digitales como Azteca Deportes, facilitando el acceso para toda la afición.