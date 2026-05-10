La Selección Mexicana arrastra un increíble y triste récord en las Copas del Mundo. Conoce la marca negativa que persigue al Tri en los Mundiales FIFA

La Selección de fútbol de México se ha consolidado como una de las selecciones más constantes en la historia de las Copas del Mundo.

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Aunque el combinado nacional no ha logrado conquistar el título mundial, su presencia continua en la máxima competencia de la FIFA lo coloca entre los países con más participaciones en la historia.

Actualmente, México suma 17 participaciones en Copas del Mundo, una cifra que solamente es superada por potencias históricas como Selección de fútbol de Brasil con 22 apariciones, Selección de fútbol de Alemania con 20, además de Selección de fútbol de Argentina y Selección de fútbol de Italia con 18 cada una.

México supera a campeones del mundo en participaciones

La cifra del Tri incluso es superior a la de selecciones históricas como Selección de fútbol de Francia, Selección de fútbol de España o Selección de fútbol de Inglaterra, países que sí han logrado levantar la Copa del Mundo al menos una vez.

Sin embargo, esa constancia también ha provocado que México cargue con una marca poco deseada dentro de la historia de los Mundiales. La Selección Mexicana posee el récord de ser el país con más participaciones en Copas del Mundo sin haber conseguido nunca el campeonato.

El Tri y la deuda pendiente en los Mundiales

A diferencia de México, todas las selecciones que aparecen entre las más participativas ya saben lo que es coronarse campeonas del mundo. Brasil presume cinco títulos, Alemania e Italia cuentan con cuatro, Argentina tiene tres, Francia suma dos, mientras que España e Inglaterra poseen uno cada una.

Aunque el Tri ha sido un invitado habitual en las Copas del Mundo, los resultados deportivos no han acompañado al equipo nacional en los momentos decisivos.

El mejor desempeño de México en un Mundial se dio al alcanzar los Cuartos de Final en dos ocasiones: en Copa Mundial de la FIFA México 1970 y en Copa Mundial de la FIFA México 1986, torneos en los que además fue anfitrión.

Con la próxima participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana buscará romper esa barrera histórica y finalmente trascender más allá de los octavos de final, instancia que ha marcado gran parte de su historia reciente en los Mundiales.