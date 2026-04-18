Selección Mexicana en álbum Panini 2026: aparecen Malagón y Lainez y desatan polémica

Filtran primer avance del álbum Panini 2026 con la Selección Mexicana y genera polémica por varios nombres inesperados.

El primer adelanto del álbum de la Copa del Mundo 2026 ya comenzó a generar debate entre los aficionados, luego de que se filtrara la plantilla de la Selección Mexicana elaborada por Panini.

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En la imagen preliminar aparecen 18 futbolistas, pero varios nombres han causado sorpresa debido a su situación actual, ya sea por lesiones, falta de actividad o decisiones técnicas.

Malagón aparece pese a estar fuera del Mundial

Uno de los casos más llamativos es el de Luis Ángel Malagón, quien figura como el único portero en la plantilla.

El guardameta fue operado del tendón de Aquiles en marzo de 2026, una lesión que prácticamente lo deja fuera de la Copa del Mundo, lo que ha generado dudas sobre su inclusión en el álbum.

Lainez también sorprende en la lista

Otro nombre que ha generado comentarios es el de Diego Lainez.

El atacante no ha sido considerado por el técnico Javier Aguirre desde inicios de año por decisión técnica, sin embargo, aparece dentro de los jugadores elegidos en este primer avance.

Errores y detalles que llaman la atención

El adelanto también deja ver inconsistencias en la información:

Jorge Sánchez aparece como jugador de Cruz Azul, pese a que ya milita en el PAOK de Grecia

Hirving Lozano figura en la lista, aunque no ha tenido actividad reciente con su club

Estos detalles evidencian que se trata de una versión preliminar, sujeta a cambios antes de la edición final.

Jugadores en duda también aparecen

Futbolistas que actualmente luchan contra lesiones también fueron incluidos:

César Huerta, quien no juega desde 2025 por pubalgia

Marcel Ruiz, que ha pospuesto una operación de rodilla

Ambos buscan recuperarse para mantenerse en la pelea por un lugar en la lista final del Mundial.

La gran ausencia: Gilberto Mora

Uno de los nombres que más llamó la atención por su ausencia fue el de Gilberto Mora, quien ha ganado protagonismo recientemente y no fue considerado en esta primera versión.

Un adelanto que aún puede cambiar

Cabe destacar que este listado corresponde únicamente a un primer avance del álbum Panini, por lo que la versión oficial podría modificarse conforme se acerque el inicio del Mundial 2026 y se definan las convocatorias finales.