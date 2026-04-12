Rumbo al Mundial 2026: los partidos que le restan a la Selección Mexicana antes del debut

Conoce los rivales que le restan a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, su preparación, amistosos y calendario previo al torneo internacional

La Selección Mexicana vive una etapa crucial rumbo a la Copa del Mundo 2026, torneo en el que será anfitriona por tercera ocasión en su historia. Con el objetivo de llegar en su mejor nivel, el Tricolor ya tiene definidos sus últimos partidos de preparación antes de su debut en la justa mundialista.

LEE ADEMÁS: SAT: cómo revisar si ya depositaron tu saldo a favor tras la declaración anual

En lo que va del año, México ha disputado cinco partidos amistosos, los cuales han servido para que el cuerpo técnico ajuste piezas, pruebe variantes y consolide su esquema táctico de cara al torneo más importante del futbol internacional.

Tres pruebas clave antes del Mundial

Aún restan tres compromisos fundamentales que marcarán el cierre de la preparación del equipo nacional, encuentros que serán determinantes para definir el nivel competitivo del plantel y su camino rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El primer duelo será ante Ghana el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, seguido por el enfrentamiento ante Australia el 30 de mayo a las 19:00 horas. Finalmente, México cerrará su preparación frente a Serbia el 4 de junio, en su último examen antes del torneo.

Objetivo: superar la mejor actuación histórica

Estos partidos no solo servirán para ajustar detalles, sino también para definir la lista final de jugadores que representarán a México. El objetivo es claro: superar los Cuartos de Final alcanzados en el Mundial de 1986, la mejor actuación del Tricolor en su historia.

El torneo de 2026, organizado junto a Estados Unidos y Canadá, será uno de los más importantes de la historia. Por ello, cada partido de preparación es clave para una Selección Mexicana que busca trascender, competir al máximo nivel y dejar huella en su propio territorio.