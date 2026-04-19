Selección Mexicana Femenil golea a Puerto Rico y clasifica al Premundial de Concacaf

La Selección Mexicana Femenil goleó 6-0 a Puerto Rico en el Nemesio Diez y aseguró su clasificación al Premundial de Concacaf

La Selección Mexicana Femenil goleó 6-0 a Puerto Rico en su último partido de la fase preliminar del Premundial Concacaf. Con esta victoria, clasificó como líder de grupo a la fase final del torneo y dio un paso importante rumbo al Mundial de Brasil 2027. El encuentro se disputó en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, que vivió un día de fiesta pese a las condiciones climatológicas.

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Desde el primer minuto, México dominó el partido. Alexia Delgado abrió el marcador al minuto 11.

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Cerramos el Clasificatorio de Concacaf W con paso perfecto.



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Al 32’, un autogol de Puerto Rico tras centro de María Sánchez puso el 2-0.

Antes del descanso, Scarlett Camberos marcó el 3-0 al 39’, dejando una ventaja cómoda.

En la segunda parte, Kiana Palacios anotó el cuarto gol al 59’ tras un error rival.

Charlyn Corral, entrando de cambio, marcó al 63’ con una media tijera y luego selló la goleada con doblete para el 6-0.

Puerto Rico terminó con una jugadora menos tras la expulsión de Amber DiOrio.

México avanza a la fase final del Premundial (Concacaf W Championship 2026), donde jugará eliminatoria directa desde cuartos de final. Las selecciones semifinalistas clasificarán al Mundial de Brasil 2027.

Las que no avancen deberán disputar el repechaje, mientras que las finalistas asegurarán su lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con esta goleada, la selección femenil dejó claro que tiene identidad, ambición y gol.

Sin embargo, el camino aún es largo y lo más exigente está por venir, ya que deberá confirmar su nivel ante rivales más fuertes de Concacaf para lograr el objetivo mundialista.