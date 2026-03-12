A lo largo de la historia, varias figuras de la Selección Mexicana se han perdido el Mundial por lesión. Estos son los casos más recordados del Tri

El portero Luis Ángel Malagón vivió una noche complicada en el Subaru Park, durante el partido de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre América y Philadelphia Union. El guardameta de las Águilas encendió las alarmas tras sufrir una lesión que podría dejarlo fuera de las canchas por un largo periodo.

La acción ocurrió al minuto 42 del primer tiempo, cuando Malagón intentó despejar un balón dentro del área chica. Tras el movimiento, el arquero cayó al césped con gestos evidentes de dolor, llevándose de inmediato la mano a la parte baja de la pierna izquierda.

El cuerpo médico del América ingresó rápidamente al terreno de juego para atender al futbolista. Debido a la gravedad de la situación, el portero tuvo que ser retirado en camilla, mientras sus compañeros y cuerpo técnico mostraban preocupación por lo ocurrido.

André Jardine confirma lesión grave

Tras el encuentro, el entrenador del América, André Jardine, confirmó en conferencia de prensa que el arquero sufrió una lesión grave en el tendón de Aquiles. Este tipo de lesión suele requerir un largo proceso de recuperación, lo que representa un duro golpe tanto para el club como para el propio jugador.

La baja de Malagón también afecta a la Selección Mexicana, ya que el portero competía por la titularidad del Tri, principalmente frente a Raúl Rangel. Los primeros reportes indican que, en caso de una ruptura completa del tendón de Aquiles, el tiempo de recuperación podría ser de nueve a diez meses.

Con la Copa del Mundo 2026, que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá, iniciando el 11 de junio en el Estadio Azteca, una recuperación tan prolongada prácticamente eliminaría las opciones de Malagón de ser convocado por Javier Aguirre para el torneo.

Lesiones históricas que dejaron a jugadores sin Mundial

A lo largo de la historia de la Selección Mexicana, varios futbolistas han quedado fuera de una Copa del Mundo debido a lesiones.

Uno de los casos más recordados es el de Alberto Onofre, quien era considerado una de las grandes figuras rumbo al Mundial de México 1970, pero sufrió una doble fractura de tibia y peroné en un entrenamiento días antes del torneo.

Otros casos dolorosos en el Tri

Situaciones similares han ocurrido con jugadores como Francisco Javier “Abuelo” Cruz, quien se rompió el ligamento cruzado antes del Mundial de 1994; Claudio Suárez, que sufrió una fractura de peroné previo a Corea-Japón 2002.

Luis Montes, quien tuvo doble fractura de tibia y peroné antes de Brasil 2014; y Jesús “Tecatito” Corona, que quedó fuera de Qatar 2022 tras una fractura de tibia y peroné. Ahora, la lesión de Luis Ángel Malagón podría sumarse a esta lista de historias dolorosas para el futbol mexicano.