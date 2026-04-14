Con Javier Aguirre al mando, la Selección Mexicana perfila su once titular para el Mundial. Estos son los posibles nombres que iniciarían el torneo

Ya solo faltan alrededor de dos meses para el inicio del Mundial 2026 de la FIFA, y la Mexico national football team ha entrado de lleno en la etapa más importante de su preparación.

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El combinado tricolor es dirigido por el técnico Javier Aguirre, quien trabaja en ajustar los últimos detalles del plantel con miras al debut.

El primer gran reto será el partido inaugural ante Sudáfrica, programado para el 11 de junio en el Estadio Banorte, un recinto histórico que albergará por tercera ocasión una Copa del Mundo. La idea del estratega es llegar con un equipo sólido y competitivo.

Fechas clave del proceso mundialista

El proceso de selección avanza conforme al calendario de la FIFA. La prelista de jugadores se presentará el 11 de mayo, mientras que la lista definitiva de 26 futbolistas deberá entregarse el 1 de junio. Estas fechas marcan el cierre del filtro para definir a los representantes de México en el torneo.

El propio Javier Aguirre ha señalado que la base del plantel ya está definida en un alto porcentaje. Sin embargo, aún existen dudas en algunas posiciones específicas, lo que mantiene abierta la competencia interna entre varios futbolistas que buscan un lugar en la lista final.

Posible once titular en portería y defensa

En la portería aparece como principal opción Raúl “Tala” Rangel. La línea defensiva estaría conformada por Jesús Gallardo, los centrales César Montes y Johan Vásquez, además de Jorge Sánchez por la banda derecha. Este bloque busca equilibrio entre experiencia y solidez.

Medio campo y ataque en evaluación

En el mediocampo, la contención se disputa entre Edson Álvarez y Erik Lira, mientras que jugadores como Gilberto Mora y Brian Gutiérrez apuntan a roles ofensivos por las bandas interiores.

En el ataque, Roberto Alvarado y Julián Quiñones se perfilan como extremos, acompañando a Raúl Jiménez como referencia principal en el área.

Amistosos y cierre de preparación

Antes del debut mundialista, México enfrentará a Ghana national football team, Australia national football team y Serbia national football team, duelos clave para afinar detalles y definir los últimos lugares del plantel.

El panorama sugiere que Aguirre apostará por una base consolidada, pero el rendimiento en estos encuentros será decisivo para llegar con el mejor once posible al Mundial.