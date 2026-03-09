Los últimos ‘10’ de la Selección Mexicana en Copas del Mundo | Foto: MEXSPORT

Conoce quiénes fueron los últimos jugadores que portaron el dorsal ‘10’ de la Selección Mexicana en Copas del Mundo y la historia detrás del número más emblemático del Tri

A lo largo de la historia de los Mundiales de la FIFA, la Selección Mexicana ha tenido distintos futbolistas encargados de portar uno de los números más emblemáticos del futbol: el dorsal 10.

Este número suele estar asociado con creatividad, liderazgo, talento ofensivo y la responsabilidad de generar juego, por lo que tradicionalmente lo usan los jugadores más determinantes del equipo.

Una tradición que ha pasado por distintas generaciones

Con el paso de los años, varios jugadores han sido elegidos para portar este histórico número en las Copas del Mundo, representando diferentes etapas y generaciones del Tricolor.

Cada uno dejó su propia marca dentro del equipo nacional, ya sea por su talento, liderazgo o momentos memorables en la cancha.

Luis García en Estados Unidos 1994 y Francia 1998

En los Mundiales de 1994 y 1998, el encargado de llevar la camiseta número 10 fue Luis García, delantero reconocido por su movilidad, carácter y capacidad goleadora.

El exjugador formó parte de una generación que ayudó a consolidar a México como un equipo constante en las fases finales de los Mundiales. Actualmente es analista deportivo en TV Azteca, donde comparte micrófonos con Christian Martinoli.

Cuauhtémoc Blanco, uno de los 10 más icónicos

Para el Mundial de Corea-Japón 2002, el dorsal fue para Cuauhtémoc Blanco, considerado uno de los jugadores más talentosos y carismáticos en la historia del futbol mexicano.

Su liderazgo y creatividad lo convirtieron en un referente del Tricolor, y años más tarde volvió a portar la 10 en Sudáfrica 2010, reafirmando su estatus de figura histórica.

Guillermo Franco en Alemania 2006

Durante la Copa del Mundo de Alemania 2006, el número fue asignado a Guillermo Franco, delantero naturalizado mexicano que tuvo un papel importante en el proceso clasificatorio y en la ofensiva del equipo durante ese ciclo mundialista. Su presencia reflejó la confianza que el cuerpo técnico tenía en su aporte ofensivo.

Giovani dos Santos en Brasil 2014 y Rusia 2018

El siguiente futbolista en asumir la responsabilidad del número 10 fue Giovani dos Santos, quien lo utilizó en Brasil 2014 y Rusia 2018. El atacante representaba a una generación que surgió tras el histórico título del Mundial Sub-17 de 2005, y durante varios años fue considerado uno de los talentos más prometedores del futbol mexicano.

Alexis Vega en Qatar 2022

Finalmente, en la Copa del Mundo de Catar 2022, el dorsal fue para Alexis Vega, quien fue titular en los tres partidos de fase de grupos. Sin embargo, el torneo terminó siendo complicado para México, ya que el equipo quedó eliminado en la fase de grupos, marcando una de las participaciones más decepcionantes del Tricolor en los últimos años.