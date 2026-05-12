Selección Mexicana revela prelista de 55 jugadores rumbo al Mundial 2026

A 29 días del inicio de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre dio a conocer su prelista con un total de 55 futbolistas, de los cuales saldrán los 26 finales que estarán en la justa mundialista con el Tricolor.

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Este universo de jugadores presentado por el Vasco Aguirre, sí incluye a varios jugadores que ya habían sido cepillados por el entrenador nacional y que no están en la concentración premundialista en el Centro de Alto Rendimiento.

Sin embargo, la FIFA obliga a todas las Federaciones a entregar una prelista de 55 jugadores, ya que en dado caso de que alguno de los 26 que queden en la lista final se lesione, de esta es de donde se tomaría a su reemplazo.

Aparecen Lainez, Marcel, Charly, Ledezma y hasta Jordan Carrillo

En este listado, están considerados jugadores como Diego Lainez, Marcel Ruiz, Charly Rodríguez, Richard Ledezma y la gran novedad de Jordan Carrillo, jugador de los Pumas que a diferencia de todos los demás mencionados, no ha jugado ni un solo minuto en Selección bajo el mando de Javier Aguirre, aunque lo consideró por la gran Liguilla que ha tenido con Universidad Nacional.

También fueron incluidos jugadores como César Huerta, Luis Chávez y Julián Araujo; en el caso del Chino, ha regresado poco a poco a la actividad en el Anderlecht en Bélgica, luego de más de medio año sin jugar por doble operación de pubalgia.

Y en cuanto a Luis Chávez, el mediocampista del Dinamo de Moscú lleva ya algunos juegos tras estar diez meses fuera luego de que se rompió los ligamentos de la rodilla durante la Copa Oro del 2025.

A su vez, aparece Julián Araujo, lateral derecho del Celtic, quien lleva ya más de un mes fuera de actividad debido a una lesión y aunque se ve complicado que pueda estar listo, el técnico lo consideró para esta prelista.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

Aparecen todos los esperados que militan en el extranjero

En este apartado no hay sorpresas, ya que están considerados Álvaro Fidalgo, César Montes, Edson Álvarez, Germán Berterame, Guillermo Ochoa, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Julián Quiñones, Mateo Chávez, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Raúl Jiménez y Santiago Giménez.

Ello no quiere decir que todos vayan a ir a la Copa del Mundo, ya que las principales dudas están en Germán Berterame, Jorge Sánchez y Santiago Giménez, por lo que habrá que ver si alcanzan a meterse entre los 26 finales.

Contempló a más jugadores de Chivas

Llama la atención que en este listado, además de incluir a los cinco seleccionados de Chivas que ya trabajan en el CAR, hay otros más: Bryan González, Efraín Álvarez y el mencionado Richard Ledezma.

Más jugadores de Liga MX que también fueron incluidos pero que no están en la concentración premundialista, aparecen nombres como Jesús Canelo Angulo, Elías Montiel, Erick Sánchez, por mencionar a algunos.

Acerca de los jugadores que militan en el extranjero pero que no serían considerados, aparece gente como el arquero vasco-mexicano Álex Padilla, quien ya tuvo minutos en Selección, al igual que Jorge Ruvalcaba, actualmente en NY Red Bulls.

El gran ausente: Hirving Lozano; Huescas no se recuperó

De por sí ya estaba borrado pero al no aparecer en esta lista de 55 jugadores, Hirving Lozano quedó completamente fuera de cualquier posibilidad de ir a la Copa del Mundo. El Chucky optó por quedarse a cobrar en el San Diego FC antes de buscar equipo y eso le costó ir al Mundial.

Y en cuanto a Rodrigo Huescas, el lateral derecho del Copenhague de Dinamarca no se alcanzó a recuperar de la lesión de ligamentos en la rodilla que sufrió en octubre y por eso quedó fuera.

Prelista de 55 jugadores

1.- Alex Padilla Athletic Club Portero

2. Alexei Domínguez Pachuca Medio

3. Alexis Gutiérrez América Medio

4. Alexis Vega Toluca Delantero

5. Álvaro Fidalgo Real Betis Medio

6. Antonio Rodríguez Tijuana Portero

7. Armando González Guadalajara Delantero

8. Brian Gutiérrez Guadalajara Medio

9. Bryan González Guadalajara Defensa

10. Carlos Acevedo Santos Portero

11. Carlos Moreno Pachuca Portero

12. Carlos Rodríguez Cruz Azul Medio

13. César Huerta Anderlecht Delantero

14. César Montes FC Lokomotiv Defensa

15. Denzell García FC Juárez Medio

16. Diego Lainez Tigres Medio

17. Edson Álvarez Fenerbahce Defensa

18. Eduardo Águila San Luis Defensa

19. Efraín Álvarez Guadalajara Medio

20. Elías Montiel Pachuca Medio

21. Erick Sánchez América Medio

22. Erik Lira Cruz Azul Medio

23. Everardo López Toluca Defensa

24. Germán Berterame Inter Miami Delantero

25. Gilberto Mora Tijuana Medio

26. Guillermo Martínez Pumas UNAM Delantero

27. Guillermo Ochoa AEL Limassol Portero

28. Isaías Violante América Medio

29. Israel Reyes América Defensa

30. Jeremy Márquez Cruz Azul Medio

31. Jesús Angulo Tigres Defensa

32. Jesús Gallardo Toluca Defensa

33. Jesús Gómez Tijuana Defensa

34. Johan Vásquez Genoa Defensa

35. Jordan Carrillo Pumas UNAM Medio

36. Jorge Ruvalcaba NY Red Bulls Medio

37. Jorge Sánchez PAOK Defensa

38. Julián Araujo Celtic Defensa

39. Julián Quiñones Al-Qadisiyah Delantero

40. Kevin Castañeda Tijuana Medio

41. Luis Chávez Dinamo Moscú Medio

42. Luis Rey Puebla Defensa

43. Luis Romo Guadalajara Medio

44. Marcel Ruiz Toluca Medio

45. Mateo Chávez AZ Alkmaar Defensa

46. Obed Vargas Atlético Madrid Medio

47. Orbelín Pineda AEK Atenas Medio

48. Ramón Juárez América Defensa

49. Raúl Jiménez Fulham Delantero

50. Raúl Rangel Guadalajara Portero

51. Ricardo Angulo Toluca Medio

52. Richard Ledezma Guadalajara Defensa

53. Roberto Alvarado Guadalajara Delantero

54. Santiago Giménez AC Milan Delantero

55. Víctor Guzmán Monterrey Defensa