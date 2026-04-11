Jugadores del Tri: esta es la fecha en que dejarán a sus equipos rumbo al Mundial

La Selección Mexicana ya tiene fechas clave rumbo al Mundial. Descubre cuándo los jugadores del Tri deberán dejar a sus clubes para concentrarse

El Clausura 2026 de la Liga MX será un torneo especialmente peculiar durante la Liguilla, ya que los equipos deberán afrontar una situación poco habitual: la pérdida de jugadores convocados a sus selecciones nacionales debido a la cercanía de la Copa del Mundo.

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Con la llegada del Mundial, equipos como Chivas, Cruz Azul y América podrían verse seriamente afectados, ya que perderán a futbolistas clave justo en el momento más importante del torneo, lo que podría cambiar el rumbo de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Planteles debilitados en el momento clave

La ausencia de seleccionados significará que varios clubes lleguen a la Liguilla con plantillas incompletas o debilitadas, lo que abrirá la puerta a sorpresas y obligará a los técnicos a replantear sus estrategias en la fase decisiva.

Fecha clave: salida de los seleccionados

La fecha determinante será el 6 de mayo de 2026, momento en el que los jugadores convocados por Javier Aguirre deberán reportar con la Selección Mexicana para iniciar la concentración rumbo al Mundial.

Antes de su salida, los futbolistas disputarán la Jornada 17 de la Liga MX el 26 de abril, tras la cual tendrán solo unos días de descanso antes de integrarse a la concentración oficial del Tri.

Sin prórrogas para los clubes

Aunque algunos equipos han solicitado extensiones para retener a sus jugadores, la Federación Mexicana de Futbol no ha autorizado ninguna excepción, manteniendo firme el calendario establecido.

De esta forma, los seleccionados mexicanos iniciarán su preparación con más de un mes de anticipación antes del Mundial, dejando a los clubes de la Liga MX en una situación de ajuste obligatorio para encarar la fase final del Clausura 2026.