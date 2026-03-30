La Selección Mexicana sorprende al subir en el Ranking FIFA tras empatar con Portugal, una de las potencias mundiales. Así quedó el Tri.

La Selección Mexicana firmó un empate sin goles ante Selección de Portugal el pasado 28 de marzo, resultado que dejó un buen sabor de boca tanto para Javier Aguirre como para los jugadores. Más allá del marcador, el desempeño del equipo fue positivo frente a uno de los rivales más fuertes del mundo.

LEE ADEMÁS: Pago de tenencia y refrendo 2026 en CDMX y Edomex: fecha límite, dónde pagar y evitar recargos

Durante la reinauguración del Estadio Azteca, el “Tricolor” mostró orden y solidez a lo largo de los 90 minutos. Aunque las llegadas fueron limitadas, el equipo generó oportunidades de peligro, destacando el remate de cabeza de Armando “Hormiga” González, que pasó muy cerca del arco rival.

Incondicionales, ustedes también juegan. 🗳️



Después del duelo ante Portugal en el @EstadioBanorte, es momento de elegir al Mejor Jugador del Partido de la Selección Nacional de México. 🇲🇽



👉 Vota aquí: https://t.co/oDTM2ueXV5#SomosMéxico pic.twitter.com/TsmOw3sBMI — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 29, 2026

Portugal exigió al máximo pese a ausencias

A pesar de no contar con Cristiano Ronaldo por lesión, Portugal demostró su calidad y puso en aprietos a la defensa mexicana en varios momentos. Jugadores como Paulinho fueron clave para generar peligro, confirmando el nivel competitivo del conjunto europeo.

México escala en el Ranking FIFA

El empate tuvo impacto inmediato en la clasificación, ya que la FIFA implementa un sistema de ranking en tiempo real. Gracias a este resultado, México subió del lugar 16 al 15, reflejando la importancia de sumar ante selecciones de alto nivel.

Por su parte, Portugal también obtuvo beneficios en el ranking al ascender al Top 5, bajo la dirección de Roberto Martínez. En contraste, Estados Unidos y Canadá descendieron posiciones, quedando en los puestos 16 y 30, respectivamente.

Intenso empate en el @EstadioBanorte. 😤



Tras un exigente juego de preparación igualamos ante Portugal. 👊🏼#SomosMéxico 🇲🇽 @ATTMx



* Publicidad para México pic.twitter.com/7xij6oVXwu — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 29, 2026

Así está el Top 20 del Ranking FIFA

1 – España

2 – Francia

3 – Argentina

4 – Inglaterra

5 – Portugal

6 – Países Bajos

7 – Brasil

8 – Marruecos

9 – Bélgica

10 – Alemania

11 – Croacia

12 – Italia

13 – Colombia

14 – Senegal

15 – México

16 – Estados Unidos

17 – Uruguay

18 – Japón

19 – Suiza

20 – Dinamarca