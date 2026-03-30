La Selección Mexicana firmó un empate sin goles ante Selección de Portugal el pasado 28 de marzo, resultado que dejó un buen sabor de boca tanto para Javier Aguirre como para los jugadores. Más allá del marcador, el desempeño del equipo fue positivo frente a uno de los rivales más fuertes del mundo.
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Durante la reinauguración del Estadio Azteca, el “Tricolor” mostró orden y solidez a lo largo de los 90 minutos. Aunque las llegadas fueron limitadas, el equipo generó oportunidades de peligro, destacando el remate de cabeza de Armando “Hormiga” González, que pasó muy cerca del arco rival.
Incondicionales, ustedes también juegan. 🗳️— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 29, 2026
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Portugal exigió al máximo pese a ausencias
A pesar de no contar con Cristiano Ronaldo por lesión, Portugal demostró su calidad y puso en aprietos a la defensa mexicana en varios momentos. Jugadores como Paulinho fueron clave para generar peligro, confirmando el nivel competitivo del conjunto europeo.
México escala en el Ranking FIFA
El empate tuvo impacto inmediato en la clasificación, ya que la FIFA implementa un sistema de ranking en tiempo real. Gracias a este resultado, México subió del lugar 16 al 15, reflejando la importancia de sumar ante selecciones de alto nivel.
Por su parte, Portugal también obtuvo beneficios en el ranking al ascender al Top 5, bajo la dirección de Roberto Martínez. En contraste, Estados Unidos y Canadá descendieron posiciones, quedando en los puestos 16 y 30, respectivamente.
Intenso empate en el @EstadioBanorte. 😤— Selección Nacional (@miseleccionmx) March 29, 2026
Tras un exigente juego de preparación igualamos ante Portugal. 👊🏼#SomosMéxico 🇲🇽 @ATTMx
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Así está el Top 20 del Ranking FIFA
1 – España
2 – Francia
3 – Argentina
4 – Inglaterra
5 – Portugal
6 – Países Bajos
7 – Brasil
8 – Marruecos
9 – Bélgica
10 – Alemania
11 – Croacia
12 – Italia
13 – Colombia
14 – Senegal
15 – México
16 – Estados Unidos
17 – Uruguay
18 – Japón
19 – Suiza
20 – Dinamarca