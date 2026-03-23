Selección Mexicana tuvo primer entrenamiento en el CAR de cara a Portugal

La Selección Mexicana inició entrenamientos rumbo al duelo ante Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca

La Selección Mexicana ya tuvo su primer entrenamiento este lunes en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), con miras al partido ante Portugal este sábado en la reinauguración del Estadio Azteca.

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Javier Aguirre ya contó con futbolistas como Guillermo Ochoa, Johan Vásquez, Raúl Jiménez y Julián Quiñones, quienes fueron de los primeros jugadores foráneos en reportar durante el fin de semana.

En el caso de otros que vienen de Europa, como el nuevo convocado Álvaro Fidalgo del Real Betis y Obed Vargas del Atlético de Madrid, llegaron este lunes por la tarde-noche, si bien ninguno de ellos tuvo actividad el fin de semana.

En el CAR también ya reportaron los futbolistas de Chivas como Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, así como los de América, Erick Sánchez e Israel Reyes.

También ya estuvo Alexis Vega, quien vuelve a la Selección Mexicana, ya que no había estado en el Tri en lo que va del año debido a la operación en la rodilla a la que se sometió.

El entrenamiento de este lunes fue con aspectos regenerativos luego del fin de semana de actividad en la Liga MX y en las distintas ligas donde militan los jugadores mexicanos.

Conforme avance la semana, las prácticas serán más intensas, en busca de llegar lo mejor posible para el primer cotejo de esta Fecha FIFA, el cual será ante los lusos en el Coloso de Santa Úrsula.

Conferencia de Aguirre sería el jueves

El cronograma de trabajo de la Selección Mexicana también incluye la conferencia de prensa de Javier Aguirre, la cual sería el próximo jueves, además de que se espera que algunos futbolistas del Tricolor hablen en la previa del duelo.

Además, el equipo nacional entrenará el viernes en la cancha del Estadio Azteca, en lo que será el estreno del inmueble remodelado, si bien, como ya se sabe, las obras aún no están completadas.