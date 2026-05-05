Selección nacional de boccia consigue cosecha histórica de la Copa del Mundo Montreal 2026

México hace historia al ganar el oro por equipos BC1/BC2 en la Copa del Mundo Montreal 2026 de boccia tras vencer a Corea del Sur y sumar además un bronce individual

Sobre la línea blanca que divide la zona de lanzamiento, tres cuerpos en silla de ruedas escribieron una página que ningún libro de historia del deporte mexicano había tenido aún. La selección nacional de boccia conquistó una cosecha inédita tras su participación en la Copa del Mundo Montreal 2026, celebrada en Canadá del 27 de abril al 3 de mayo.

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Y por primera vez en la historia de las Copas del Mundo, el equipo mexicano se coronó en la modalidad de equipos BC1/BC2. Karina Martínez Sandoval, Eduardo Sánchez Reyes y el joven debutante Rogelio Alexis González Quiróz vencieron a Corea del Sur, los actuales campeones mundiales, en un duelo que terminó cinco a cinco y se resolvió en un set de desempate con victoria mexicana por dos a cero. A esa hazaña se sumó el bronce de Karina Martínez en individual femenil BC2.

La nueva alineación —que mezcló la experiencia parapanamericana de Karina y Eduardo con la sangre nueva del bicampeón parapanamericano juvenil Alexis González— demostró que las transiciones generacionales también pueden ser rutas directas al podio.

¡RECONOCIMIENTO! 🇲🇽🏆🎉



Luego de consumar su hazaña histórica, tras ganar la medalla de oro 🥇, el equipo mexicano BC1/BC2 recibió el trofeo de primer lugar, en la Copa del Mundo de Boccia Montreal 2026, que se realizó en Canadá 🇨🇦



¡Muchas felicidades! 👏👏👏 pic.twitter.com/6qQIx38PJ1 — CONADE (@conadeoficial) May 4, 2026

“Haber ganado el primer oro en equipo de boccia representa más que una medalla: es el reflejo de años de esfuerzo, disciplina, trabajo en equipo y amor por este deporte. Este logro es de todo un equipo de trabajo y de las personas que creyeron en nosotros y de cada persona que forma parte de este proceso”, dijo la entrenadora Aracely Garza, al frente del equipo junto con los profesores Guillermo Álvarez y Carlos González, para resumir el significado del momento.

Antes de la final, el equipo mexicano ya había dejado en el camino a Brasil, actuales campeones parapanamericanos, en una semifinal que anticipó el temple que después los coronaría.

Ahora, con el oro colgado de sus cuellos y los puntos de ranking asegurados en la lista de World Boccia, México pone la mira en el evento fundamental del año: el Campeonato Mundial de Boccia Seúl 2026, programado del 24 de agosto al 4 de septiembre en Corea del Sur, el mismo país al que vencieron en la final canadiense.