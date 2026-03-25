Conoce qué descuento tendrán estudiantes y maestros en transporte durante Semana Santa 2026, fechas vigentes y requisitos para obtenerlo

Previo al inicio del periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) da a conocer que se aplicarán descuentos en servicios de autotransporte federal y ferroviario de pasajeros para estudiantes y maestros.

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Así, los estudiantes obtendrán una reducción del 50% en el costo del pasaje, mientras que los docentes recibirán un descuento del 25%.

¿Cuándo aplica el descuento?

La medida estará vigente del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de 2026, conforme a las vacaciones establecidas en el calendario escolar autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Para acceder al beneficio, la dependencia del gobierno federal recordó que las y los usuarios deberán presentar credencial vigente que los acredite como estudiantes o docentes de alguna institución escolar.

¿De cuánto será el descuento?

En este sentido, se precisó que los alumnos de Educación Media Superior y Superior también tendrán descuento de 50% en el servicio de autotransporte federal de pasajeros durante el periodo vacacional aprobado por cada institución educativa para el mismo ciclo lectivo.

¿Quiénes pueden aprovechar este beneficio?

El descuento aplica únicamente para instituciones educativas integradas al sistema de la SEP, así como universidades e institutos de todo el país, incluidas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Colegio de Bachilleres y escuelas incorporadas.