México registró crecimiento en turismo internacional durante el primer bimestre del año, con aumento en visitantes, ingresos y ocupación hotelera

La Secretaría de Turismo informó que México registró un incremento en la llegada de visitantes internacionales durante febrero, con más de 8 millones de personas, lo que representa un crecimiento de 8.5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

LEE ADEMÁS: Seguridad federal fija reglas a Chihuahua por agentes extranjeros

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, indicó que 3.88 millones de turistas internacionales pernoctaron en el país, cifra que marca el nivel más alto en 20 años, con una derrama económica superior a 3 mil millones de dólares en ese mes.

“Alcanzamos un récord histórico en 20 años”, señaló la funcionaria al detallar que el crecimiento se sostiene en el aumento del gasto promedio y la diversificación de destinos visitados.

En el acumulado de enero y febrero, el país recibió 17 millones de visitantes internacionales, lo que representa un aumento de 9.3 por ciento, mientras la derrama económica alcanzó 6 mil 740 millones de dólares.

El turismo de cruceros reportó 1.5 millones de pasajeros en febrero y 2.33 millones en el acumulado bimestral, con ingresos por 203 millones de dólares, lo que consolida a este segmento como un motor de ingreso en puertos nacionales.

En movilidad aérea, más de 31 millones de pasajeros transitaron por aeropuertos del país en el primer bimestre, con un crecimiento de 1.6 por ciento, mientras los vuelos internacionales alcanzaron 10.74 millones de viajeros.

Durante Semana Santa, México recibió más de 7 millones de visitantes extranjeros y casi 4 millones de turistas, con una derrama económica de 30 mil 740 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio de 74 por ciento.

Rodríguez Zamora destacó que el turismo nacional movilizó a 16.6 millones de personas en hoteles durante el primer bimestre, con un crecimiento de 3 por ciento, lo que sostiene la ocupación en destinos de playa, ciudades y pueblos mágicos.

El reporte identificó crecimiento en mercados emisores como Canadá, con un aumento de 9.2 por ciento, Colombiacon 16.9 por ciento y Brasil con 12.4 por ciento, mientras España registró un incremento de 17 por ciento en llegadas hacia México durante el primer bimestre.

La secretaria de Turismo informó que la visita a museos aumentó 16 por ciento, con 2.19 millones de turistas extranjeros, y reportó que el Tren Maya vendió 821 boletos a visitantes internacionales, lo que representa un crecimiento de 41 por ciento frente al mismo periodo de 2025.