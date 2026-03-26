¿Trabajas en Semana Santa 2026? Descubre si te corresponde pago doble o normal según la Ley Federal del Trabajo y qué días aplican

Con la llegada de la Semana Santa 2026, muchos trabajadores esperan un descanso prolongado; sin embargo, la Ley Federal del Trabajo establece condiciones muy claras sobre estos días, que no siempre coinciden con las expectativas de vacaciones.

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¿Se paga doble o triple en Semana Santa?

La respuesta es contundente: no. Ni el Jueves Santo, ni el Viernes Santo, ni el Sábado de Gloria están considerados como días festivos oficiales, por lo que no existe obligación de pagar doble o triple si te toca laborar en esas fechas.

Aunque se trata de fechas importantes en el ámbito religioso, la legislación mexicana no las reconoce como descanso obligatorio. Esto significa que legalmente son días laborales normales, y las empresas pueden operar con total regularidad.

¿Por qué algunos sí descansan?

A pesar de no ser obligatorio, muchas empresas optan por otorgar estos días libres. Esto suele deberse a costumbres internas, acuerdos sindicales, negociaciones laborales o incluso baja actividad, más que a una exigencia legal.

En contraste, el sector educativo sí tiene un calendario definido. Durante 2026, estudiantes y docentes disfrutarán de vacaciones del 30 de marzo al 10 de abril, retomando actividades el 13 de abril.

Días oficiales de descanso en México

Si lo que buscas son días donde sí aplica un pago adicional, la LFT contempla fechas específicas como:

1 de enero – Año Nuevo

– Año Nuevo Primer lunes de febrero – Constitución

– Constitución Tercer lunes de marzo – Natalicio de Benito Juárez

– Natalicio de Benito Juárez 1 de mayo – Día del Trabajo

– Día del Trabajo 16 de septiembre – Independencia

– Independencia Tercer lunes de noviembre – Revolución Mexicana

– Revolución Mexicana 25 de diciembre – Navidad

En estas fechas oficiales, la ley es clara: si trabajas, tu empleador debe cubrirte un pago triple, es decir, tu salario normal más el doble adicional. Por ello, es importante conocer qué días sí están respaldados por la ley para evitar confusiones.