Todo listo para las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026: así quedan los enfrentamientos

Quedaron definidas las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026. Conoce los cruces, fechas y equipos que buscan el título

La Concacaf Champions Cup llegó a su fase más intensa con la antesala de la final. Como ya es costumbre, la batalla por el título será entre la Liga MX y la MLS, en una disputa que promete emociones al máximo.

LEE ADEMÁS: Feria Nacional de San Marcos 2026: fechas oficiales, artistas confirmados y precios de boletos

Los representantes del fútbol mexicano serán Toluca y Tigres UANL, quienes avanzaron tras las eliminaciones de América y Cruz Azul. Ambos equipos buscarán defender el prestigio de la Liga MX en el plano internacional.

¿Cómo llegan los equipos a eminifinales?

Por parte de la MLS, los clubes que siguen en la pelea son Los Angeles FC y Nashville SC. Ambos llegan con gran motivación y la intención de romper la hegemonía mexicana en la región.

El duelo entre Toluca y LAFC luce como una final adelantada. El equipo dirigido por Antonio Mohamed viene de eliminar al LA Galaxy y ahora buscará dar un paso más hacia el título internacional.

Nashville SC y LAFC quieren repetir la hazaña ante mexicanos

Por su parte, LAFC llega con confianza tras eliminar a Cruz Azul, actual campeón del torneo. El conjunto angelino intentará imponerse nuevamente a un rival mexicano y asegurar su lugar en la final.

El Nashville SC se ha convertido en la revelación tras eliminar al América. Ahora enfrentará a Tigres en busca de otra hazaña que lo acerque al campeonato.

Fechas confirmadas para las semifinales

Las semifinales se jugarán en formato ida y vuelta. Los partidos de ida están programados entre el 28 y 30 de abril de 2026, mientras que la vuelta se disputará entre el 5 y 7 de mayo de 2026, fechas clave para definir a los finalistas del torneo.