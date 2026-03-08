El 50 % de las direcciones generales de la dependencia es ocupado por mujeres

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi CDMX) informó que 699 mujeres forman parte actualmente de su plantilla laboral y que tres de los seis puestos directivos de relevancia dentro de la dependencia son ocupados por mujeres, lo que representa el 50 por ciento de sus direcciones generales.

Estas cifras fueron dadas a conocer en el marco del Día Internacional de la Mujer, fecha en la que la dependencia destacó la participación femenina dentro de su estructura institucional y su presencia en áreas administrativas, técnicas y operativas, por el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

De acuerdo con la Secretaría, este nivel de participación refleja cambios dentro de una institución que históricamente había tenido una mayor presencia masculina y que actualmente registra una mayor incorporación de mujeres en los procesos de toma de decisiones y gestión pública.

El secretario de Movilidad señaló que la participación de las mujeres es fundamental para consolidar una movilidad más eficiente, segura e incluyente en la capital, por lo que aseguró que la participación de las mujeres es fundamental para consolidar una movilidad más eficiente, segura e incluyente en la capital.

“En la Secretaría de Movilidad, cada mujer representa una historia de éxito, una vocación de servicio para la ciudad y es un ser humano que provoca inspiración”, expresó el funcionario.

Indicó que ha implementado prácticas internas para impulsar y fortalecer la paridad de género dentro de su estructura, con el objetivo de ampliar la participación de las mujeres en espacios de liderazgo y decisión, por lo que reiteró el compromiso de la dependencia para continuar promoviendo la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en todas las áreas de la institución.